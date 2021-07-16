"Швабе" представит на МАКС-2021 уникальную космическую оптическую аппаратуру "Аврора"

По своим техническим характеристикам "Аврора" не имеет аналогов, отметил гендиректор холдинга Алексей Патрикеев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представит на предстоящем авиасалоне МАКС-2021 уникальный оптический прибор "Аврора" для космических аппаратов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Швабе".

"По своим техническим характеристикам "Аврора" не имеет аналогов. Прибор построен на базе зеркально-линзового объектива с максимальным углом поля зрения. В отличие от зарубежных аналогов он позволяет получать снимки высокого качества в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что является его ключевым преимуществом", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева.

Сейчас "Аврора" работает на борту малого космического аппарата "Аист-2Д". Благодаря этому прибору производства Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга "Швабе" из космоса сделаны панхроматические снимки пожаров в Якутии. Сегодня в регионе горит больше полумиллиона гектаров леса, в том числе на территории особо охраняемых природных объектов.

"Аврора" представляет собой широкозахватный мультиспектральный прибор мониторинга состояния поверхности Земли с борта малых космических аппаратов. Он предназначен для передачи изображения высокой точности на экран монитора. "Аврора" позволяет решать широкий круг задач в области картографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экологии и геологоразведки.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.