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ТАСС

"Швабе" представит на МАКС-2021 уникальную космическую оптическую аппаратуру "Аврора"

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Оптический прибор "Аврора"
Оптический прибор "Аврора".
Источник изображения: © Пресс-служба Швабе

По своим техническим характеристикам "Аврора" не имеет аналогов, отметил гендиректор холдинга Алексей Патрикеев

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Холдинг "Швабе" госкорпорации "Ростех" представит на предстоящем авиасалоне МАКС-2021 уникальный оптический прибор "Аврора" для космических аппаратов. Об этом сообщили журналистам в четверг в пресс-службе "Швабе".

"По своим техническим характеристикам "Аврора" не имеет аналогов. Прибор построен на базе зеркально-линзового объектива с максимальным углом поля зрения. В отличие от зарубежных аналогов он позволяет получать снимки высокого качества в панхроматическом и мультиспектральном диапазонах, что является его ключевым преимуществом", - приводит пресс-служба слова генерального директора "Швабе" Алексея Патрикеева.

Сейчас "Аврора" работает на борту малого космического аппарата "Аист-2Д". Благодаря этому прибору производства Красногорского завода им. С. А. Зверева холдинга "Швабе" из космоса сделаны панхроматические снимки пожаров в Якутии. Сегодня в регионе горит больше полумиллиона гектаров леса, в том числе на территории особо охраняемых природных объектов.

"Аврора" представляет собой широкозахватный мультиспектральный прибор мониторинга состояния поверхности Земли с борта малых космических аппаратов. Он предназначен для передачи изображения высокой точности на экран монитора. "Аврора" позволяет решать широкий круг задач в области картографии, мониторинга чрезвычайных ситуаций, гидрологии, сельского, лесного и рыбного хозяйства, экологии и геологоразведки.

Международный авиасалон МАКС-2021 пройдет в подмосковном Жуковском с 20 по 25 июля.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
КМЗ Зверева
Ростех
Швабе ОАО
Проекты
МАКС-20XX
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