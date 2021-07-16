В ОАК рассказали о сюрпризах на МАКС-2021

«Объединенная авиастроительная корпорация» (ОАК) рассчитывает на участие в МАКС-2021 на уровне 2019 года и готовит несколько сюрпризов в программе фестиваля. Об этом в четверг, 15 июля, заявил глава ОАК Юрий Слюсарь на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

«Подготовка к МАКСу идет полным ходом. МАКС начинается 20 июля, стартует. Мы, несмотря на ограничения, которые связаны с пандемией, тем не менее рассчитываем на то, что участие и на уровне бизнеса, и на уровне посетителей будет на уровне 2019 года», — сообщил он.

Кроме того, Слюсарь добавил, что в этом году зрителей ждет несколько сюрпризов-новинок на МАКС-21.

Глава ОАК добавил, что приглашение к участию приняли все традиционные страны-партнеры и компании-партнеры РФ.

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

В конце июня стало известно, что «Рособоронэкспорт», входящий в состав «Ростеха», продемонстрирует на МАКС-2021 новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300. В пресс-службе компании уточнили, что в этом году пригласили на мероприятие более 120 делегаций из 65 стран мира.

13 июля «Ростех» заявил о презентации принципиально нового военного самолета в первый день форума.