Вспышка коронавируса на борту британского флагмана

На флагманском корабле Королевского Военно-морского флота Великобритании зафиксирована вспышка коронавируса. Вчера, 14 июля, служба новостей компании BBC сообщила о том, что на авианосце HMS Queen Elizabeth, находящемся в своём первом дальнем походе, выявлено около 100 случаев заражения COVID-19.

На других кораблях международной авианосной ударной группы, которую возглавляет HMS Queen Elizabeth, также выявлены заболевшие. В настоящее время группа находится в водах Индийского океана.

Ударная группа во главе с авианосцем HMS Queen Elizabeth Источник изображения: UK Royal Navy

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что вспышка COVID-19 находится под контролем, поскольку все члены экипажа были привиты двумя дозами вакцины. Морякам предписано носить маски и соблюдать социальную дистанцию, ведётся мониторинг ситуации. По словам Уоллеса, ударная группа продолжит выполнение оперативных задач, и вспышка заболевания не внесёт изменений в планы по развёртыванию.

22 мая британский флагман покинул военно-морскую базу в Портсмуте, возглавив 28-недельный поход ударной группы. Его протяжённость составит 26 000 морских миль (48 100 км) с остановками в Индии, Японии, Южной Корее и Сингапуре.

HMS Queen Elizabeth — головной корабль серии из двух новейших британских авианосцев. Авиакрыло «королевы» состоит из истребителей-бомбардировщиков F-35B Lightning II и вертолётов Merlin (до 40 машин с возможностью расширения авиакрыла до 70 единиц), кроме того, авианосец сможет нести ударные и тяжёлые военно-транспортные вертолёты, а также конвертопланы V-22 Osprey. Базовое авиакрыло будет насчитывать 12 F-35B, экипаж — менее 700 человек (плюс 300 человек из состава авиакрыла), при полной боеготовности корабль сможет вмещать до 1600 человек.