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Интерфакс-АВН

Патрульный самолет США сопровожден российским истребителем над Тихим океаном

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МиГ-31
МиГ-31.
Источник изображения: militarynews.ru

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС-АВН - Российские военные в четверг поднимали истребитель МиГ-31 для сопровождения над акваторией Тихого океана у побережья Камчатки патрульного самолета Р-8А "Посейдон" ВМС США, сообщил Национальный центр управления обороной Российской Федерации.

"15 июля 2021 года российскими средствами контроля воздушного пространства над акваторией Тихого океана была обнаружена приближающаяся к государственной границе РФ воздушная цель", - говорится в сообщении.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - отмечают в Центре.

"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А "Посейдон" ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки", - подчеркивают в ведомстве.

В сообщении говорится, что российский истребитель после разворота американского самолета от госграницы России благополучно совершил посадку на аэродроме базирования.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - отмечают в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

"Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства", - отмечают там.

Ранее в четверг сообщалось, что российские военные подняли в воздух две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 для сопровождения над акваторией Берингова моря стратегических бомбардировщиков В-52Н командования глобальных ударов ВВС США.

Заместитель секретаря Совета Безопасности РФ Михаил Попов заявил в среду, что западные страны создают военную напряженность у российских границ.

"Запад фактически взял курс на осуществление военно-стратегического, политического и психологического давления на Российскую Федерацию. А также преднамеренную эскалацию военной напряженности вблизи границ с Россией, что не способствует стратегической стабильности", - сказал Попов в интервью "Российской газете".

13 июля российские военные сообщали о вылете истребителя Су-30 на "перехват" американского самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес".

11 июля Национальный центр управления обороной РФ сообщал, что истребители Су-30СМ и Су-27 поднимались в воздух для сопровождения над акваторией Черного моря самолета радиотехнической разведки и радиоэлектронной борьбы EP-3E "Арес" и самолета-разведчика CL-600 "Челленджер" ВВС США.

23 июня в Минобороны РФ сообщили, что российские военные и пограничники открыли предупредительный огонь по курсу эсминца Defender, который нарушил границу РФ в Черном море в районе мыса Фиолент (Крым).

Defender законно находился в международных водах около Крымского полуострова, заявил журналистам премьер Великобритании Борис Джонсон.

29 июня в Минобороны Нидерландов обвинили самолеты РФ в небезопасных действиях вблизи фрегата ВМС Нидерландов Evertsen 24 июня в Черном море. Нидерландская сторона утверждает, что российские истребители несколько часов совершали пролеты на опасно близком расстоянии к Evertsen, симулируя атаки.

Российские военные это опровергли. Российские самолеты были подняты в воздух, чтобы предотвратить нарушение госграницы РФ, нидерландский фрегат шел курсом на Керченский пролив, заявили тогда в Минобороны РФ.

Defender и Evertsen находились в Черном море для участия в маневрах НАТО и их союзников Sea Breeze - 2021. Эти учения прошли в черноморском регионе с 28 июня по 10 июля.

МиГ-31 (по кодификации НАТО: Foxhound - "Лисья гончая") - двухместный сверхзвуковой истребитель-перехватчик дальнего радиуса действия, предназначенный для длительного патрулирования и борьбы с высотными разведывательными самолётами, стратегическими бомбардировщиками и низколетящими целями. Самолёт способен одновременно поражать 6 и сопровождать до 10 воздушных целей.

В настоящее время Вооружённые силы России получают модернизированные МиГ-31БМ. Как сообщал "Интерфакс", этот истребитель в модификации МиГ-31К стал первым авиационным носителем гиперзвукового оружия - ракеты "Кинжал".

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