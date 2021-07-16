Новикомбанк заключил с Ростелекомом соглашение о кредитовании

Установленный для компании кредитный лимит составит 12 млрд рублей

Москва. 15 июля. ИНТЕРФАКС - Новикомбанк заключил соглашение о кредитовании с ПАО "Ростелеком", сообщает пресс-служба кредитной организации.

"Согласно подписанному соглашению установленный для компании кредитный лимит составит 12 млрд рублей", - сказано в сообщении, распространённом в четверг.

Новикомбанк, отмечается в сообщении, сотрудничает с крупнейшим в России провайдером цифровых услуг и решений с 2018 года.

""Новикомбанк поддерживает проекты по развитию телеком-индустрии. Так, банк участвует в организации финансирования системного проекта по производству высокотехнологичной телекоммуникационной продукции для сетей связи 5G. Соответствующее соглашение было подписано в рамках Петербургского международного экономического форума - 2021", - отмечается в пресс-релизе.

В сообщении приводятся слова председатель правления Новикомбанка Елены Георгиевой, которая отметила, что финансирование проектов в телеком-секторе обеспечивает развитие стратегически важных для страны отраслей.