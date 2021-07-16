На Украине заявили о поставке Турцией беспилотного комплекса для ВМС

Турция поставила ВМС Украины первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 16 июля, заявила пресс-служба минобороны Украины.

«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Указывается, что этот турецкий комплекс даст возможность вести эффективное «наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей», а также поражать «высокоточными средствами» наземные и надводные объекты противника.

Ранее, 20 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории. По его словам, Киев закупает военную технику не для нападения, «а чтобы защитить себя».

На вопрос, может ли Украина использовать БПЛА в Донбассе, министр ответил, что в случае крупномасштабного конфликта Киев будет «применять беспилотники в любой части украинской территории».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Известиями» заявил, что следует пригласить послов Украины и Турции.

17 июня, сообщалось, что на Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, разработчики продемонстрировали видео, на котором смоделирована работа БПЛА. На опубликованных кадрах видно, как дрон поражает другой беспилотник, похожий на российский «Орион», а затем уничтожает модель танка Т-90.