Войти
Известия.ru

На Украине заявили о поставке Турцией беспилотного комплекса для ВМС

624
0
0
Источник изображения: Фото: Министерство обороны Украины

Турция поставила ВМС Украины первый беспилотный комплекс Bayraktar TB2. Об этом в четверг, 16 июля, заявила пресс-служба минобороны Украины.

«Первый ударный беспилотный комплекс Bayraktar TB2 для Военно-морских сил поставлен на Украину. Проводим окончательные приемочные испытания комплекса в месте базирования», — говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице ведомства в Facebook.

Указывается, что этот турецкий комплекс даст возможность вести эффективное «наблюдение и прикрытие побережья и акваторий Черного и Азовского морей», а также поражать «высокоточными средствами» наземные и надводные объекты противника.

Ранее, 20 июня, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал о том, что Украина приобрела у Турции ударные беспилотники для «сдерживания» России и защиты своей территории. По его словам, Киев закупает военную технику не для нападения, «а чтобы защитить себя».

На вопрос, может ли Украина использовать БПЛА в Донбассе, министр ответил, что в случае крупномасштабного конфликта Киев будет «применять беспилотники в любой части украинской территории».

В свою очередь, первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в беседе с «Известиями» заявил, что следует пригласить послов Украины и Турции.

17 июня, сообщалось, что на Украине представили концепт ударного стелс-беспилотника ACE ONE, разработчики продемонстрировали видео, на котором смоделирована работа БПЛА. На опубликованных кадрах видно, как дрон поражает другой беспилотник, похожий на российский «Орион», а затем уничтожает модель танка Т-90.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Турция
Украина
Продукция
Т-90 "Владимир"
Проекты
БПЛА
Похожие новости
27.02.2020
Первый импортер «Искандеров»
27.02.2019
Танк Т-14 "Армата" могут "спасти" экспортный заказ и 120-мм пушка
30.09.2015
Ставка больше, чем Асад
19.06.2013
Россия вооружает Азербайджан
01.07.2008
«РОССИЙСКАЯ ВЫСТАВКА ВООРУЖЕНИЯ. НИЖНИЙ ТАГИЛ 2008» («RUSSIAN EXPO ARMS – 2008») и «ОБОРОНА И ЗАЩИТА 2008» («RUSSIAN DEFENCE EXPO 2008»)
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:08
  • 48
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:05
  • 13
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит