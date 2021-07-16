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ТАСС

Песков затруднился сказать, осмотрит ли Путин на МАКС-2021 новый военный самолет

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Владимир Путин на салоне МАКС-2017. 18 июля 2017
Владимир Путин на салоне МАКС-2017. 18 июля 2017.
Источник изображения: © РИА Новости, Алексей Никольский

Президент во время посещения авиационно-космического салона традиционно посмотрит полеты

МОСКВА, 15 июля. /ТАСС/. Президент Владимир Путин во время посещения авиационно-космического салона МАКС-2021, как ожидается, традиционно посмотрит полеты, но пока трудно сказать, ознакомится ли он с принципиально новым военным самолетом. Об этом журналистам заявил в четверг пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Я просто не знаю, какая это будет презентация [нового самолета], поэтому пока я не могу сказать", - ответил пресс-секретарь на вопрос, покажут ли Путину на авиасалоне новый военный самолет, о котором сообщили в Ростехе.

"Пока я точно программу не знаю", - сказал Песков. Он отметил, что президент традиционно смотрит на МАКСе полеты. "Я думаю, так будет и в этот раз", - добавил представитель Кремля.

Как ранее сообщил Ростех, Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех) представит принципиально новый военный самолет в первый день международного авиационно-космического салона в Жуковском. Госкорпорация также создала официальную интернет-страницу проекта, где в полночь начался обратный отсчет до премьеры самолета - 20 июля.

Ранее сообщалось, что Россия начала работы по созданию новой платформы оперативно-тактической авиации, на основе которой планируется разработка легкого истребителя. В конце 2019 года "МиГ" разместил на портале госзакупок заказ на "аэродинамический расчет легкого многофункционального фронтового самолета двухдвигательной схемы", реализация которого намечена на 2020-2025 годы.

В этом году Международный авиационно-космический салон (МАКС) пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

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Россия
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ОАК
Ростех
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Путин Владимир
Проекты
ИТ
МАКС-20XX
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