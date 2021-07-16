Войти
Российская газета

Украина осталась без "Оплота"

645
0
0
Источник изображения: РИА Новости

"Укрспецэкспорт" до сих пор не получил танк "Оплот-Т", который должен быть отгружен не позднее 30 июня. Сумма контракта, заключенного с государственным "Заводом имени Малышева" в начале года, составляет почти 4,6 миллиона долларов США.

Контракт с харьковским госпредприятием включает в себя поставку одной единицы танка с оружием, боеприпасами и сопутствующими деталями, сообщает местный телеканал ICTV. По информации журналистов, до сих пор не был сварен даже корпус боевой машины. Работу производитель обещает организовать в несколько смен, возможно, даже в круглосуточном режиме. Однако в том, что новый танк появится на параде 24 августа, посвященном дню независимости Украины, есть сомнения. А такие планы были.

Проблемы с выполнением контракта возникли и с другим танком - Т-64, сейчас готова лишь четверть всего заказа. Эти машины должны пройти модернизацию для увеличения мощности, скорости и маневренности. Ожидалось, что и они примут участие в параде 24 августа.

На предприятии отставание от графика объяснили холодной погодой и задержкой финансирования. "Была очень холодная зима, а мы не можем выполнять литье при минусовых температурах, будет брак", - пояснил гендиректор завода Василий Крылас. Работники предприятия сообщили также о задержках с выплатой заработной платы. Это не первый случай на заводе в этом году.

Напомним, харьковский завод несколько лет назад пытался построить танк "Оплот" для США. За это время машина подорожала в 4 раза, но так и не была сделана. Договор был расторгнут, а судебные издержки пришлось возложить на госбюджет.



Майя Бирюкова

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
США
Украина
Продукция
Т-84 Оплот
Компании
Завод им. Малышева
Укрспецэкспорт
Похожие новости
17.02.2016
ВС Таиланда проведут оценку потенциальных кандидатов на поставку новых танков
05.02.2014
Теряя зарубежные рынки
02.11.2012
Утром – банкротство, вечером – приватизация
08.10.2012
Экспорт вооружений незалежной
23.07.2012
Украинский ОПК в предчувствии "большого дерибана"
30.07.2010
"БРОНЯ" для Египта
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:05
  • 13
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 47
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит