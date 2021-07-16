В Кремле рассказали о программе авиасалона МАКС-2021

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 июля рассказал, что не знает всей программы презентации авиационной техники президенту России Владимиру Путину в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021.

«Честно говоря, я пока точно программы не знаю, наверное, традиционно президент посмотрит полеты, просто я не знаю, какая это будет презентация»,— сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, покажут ли президенту на МАКС-2021 новый российский военный самолет.

Ранее в пресс-службе «Ростеха» заявили, что Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить новый военный самолет. Отмечалось, что новый продукт вызовет интерес не только в РФ, но и в других регионах мира, в том числе у конкурентов за рубежом. Говорилось, что это произойдет 20 июля, в первый день МАКС-2021.

5 июля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Путин примет участие в совещании по авиационной тематике, которое пройдет 20 июля в рамках МАКС-2021.

В конце июня стало известно, что «Рособоронэкспорт», входящий в состав «Ростеха», продемонстрирует на МАКС-2021 новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300.

В пресс-службе компании уточнили, что в этом году пригласили на мероприятие более 120 делегаций из 65 стран мира.

Кроме этого, на авиасалоне представят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.