Войти
Известия.ru

В Кремле рассказали о программе авиасалона МАКС-2021

649
0
0
Источник изображения: Фото: ТАСС/Елена Рузанова

Представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе брифинга 15 июля рассказал, что не знает всей программы презентации авиационной техники президенту России Владимиру Путину в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2021.


«Честно говоря, я пока точно программы не знаю, наверное, традиционно президент посмотрит полеты, просто я не знаю, какая это будет презентация»,— сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, покажут ли президенту на МАКС-2021 новый российский военный самолет.

Ранее в пресс-службе «Ростеха» заявили, что Объединенная авиастроительная корпорация собирается представить новый военный самолет. Отмечалось, что новый продукт вызовет интерес не только в РФ, но и в других регионах мира, в том числе у конкурентов за рубежом. Говорилось, что это произойдет 20 июля, в первый день МАКС-2021.

5 июля вице-премьер Юрий Борисов сообщил, что Путин примет участие в совещании по авиационной тематике, которое пройдет 20 июля в рамках МАКС-2021.

В конце июня стало известно, что «Рособоронэкспорт», входящий в состав «Ростеха», продемонстрирует на МАКС-2021 новейшие транспортные самолеты Ил-112В и Ил-114-300.

В пресс-службе компании уточнили, что в этом году пригласили на мероприятие более 120 делегаций из 65 стран мира.

Кроме этого, на авиасалоне представят военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А(Э), транспортно-боевой вертолет Ми-35М, боевой разведывательно-ударный вертолет Ка-52, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т2, военно-транспортный вертолет Ми-17В-5 (экспортный вариант вертолета Ми-8МТВ-5).

Международный авиационно-космический салон, который традиционно проводится в Жуковском, пройдет с 20 по 25 июля 2021 года, несмотря на пандемию COVID-19. Уточнялось, что ведущие российские авиапроизводители и ряд иностранных компаний подтвердили свое участие в МАКСе и зарезервировали площади.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-112
Ил-114
Ил-114-300
Ил-476
Ил-76
Ил-76МД
Ка-52
Ми-17
Ми-17В5
Ми-26
Ми-35
Ми-8
Ми-8МТ
Компании
ОАК
РОЭ
Персоны
Борисов Юрий
Путин Владимир
Проекты
МАКС-20XX
Похожие новости
08.07.2021
В Госдуме рассказали о проблеме в создании самолетов Ил-112В
06.07.2021
Путин 20 июля примет участие в совещании по авиации на МАКС-2021
30.06.2021
"Рособоронэкспорт" впервые представит на МАКС-2021 самолеты Ил-112В и Ил-114-300
30.06.2021
На МАКС-2021 впервые представят новейшие самолеты Ил-112В и Ил-114-300
30.06.2021
Рособоронэкспорт выступит официальным спонсором авиасалона МАКС-2021
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:05
  • 13
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 47
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит