Корпорация Success Rockets открыла компанию по созданию спутников в Ростове-на-Дону

Приоритетным направлением станет сборка малых космических аппаратов

ТАСС, 15 июля. Частная космическая корпорация Success Rockets зарегистрировала в Ростове-на-Дону дочернюю компанию ООО "СР Сателлитс" (SR Satellites), которая будет заниматься производством спутников. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

"13 июля состоялась регистрация SR Satellites - дочерней компании российской частной космической корпорации Success Rockets - в Ростове-на-Дону", - сказали в пресс-службе.

Представитель компании отметил, что SR Satellites базируется в технологическом коворкинге "Рубин". "На сегодняшний день приоритетным направлением SR Satellites станет сборка малых космических аппаратов, задачи по которым планируется реализовать в партнерстве с центром "Арктурус", - пояснил он.

Представитель компании уточнил, что решение открыть дочернюю организацию Success Rockets в Ростове-на-Дону было принято по итогам рабочей встречи сторон в мае на Международной технологической конференции Startup Village в Москве.

Планы производства

"Производство малых космических аппаратов - одно из приоритетных направлений нашей компании. Малых, но массовых. Сейчас наша задача - овладеть компетенциями серийного производства. Если мы говорим, к примеру, о нашей климатической группировке, то речь идет о 60 аппаратах, для радиолокационной группировки потребуется минимум 36 аппаратов, а для группировки связи - сотни спутников", - привели в пресс-службе слова главы Success Rockets Олега Мансурова.

Он подчеркнул, что реализовать задуманное возможно только в партнерстве с государственными и научными организациями. "Мы благодарны коллегам за ту поддержку, которую они нам оказывают", - отметил он.

В свою очередь директор Центра космических технологий "Арктурус" Константин Гуфан заявил, что популярность темы новых космических инициатив возрастает с каждым днем. "Проекты Роскосмоса, SpaceX, Virgin Galactic и многих других компаний задают тренд технологического развития для многих команд по всему миру. Уверен, что совместная работа центра "Арктурус" и SR Satellites позволит выпустить конкурентные прикладные решения для ряда актуальных задач", - сказал он.

Советник губернатора Ростовской области Антон Алексеев подчеркнул, что в регионе формируется новая космическая отрасль. "Уверен, только в совместной работе возможно запустить самые смелые инициативы в сфере космических технологий", - заявил Алексеев.

О компаниях

В октябре 2020 года новая российская частная космическая компания Success Rockets сообщила ТАСС, что планирует предлагать свои ракеты-носители сверхлегкого класса потенциальным заказчикам для запусков спутников. Максимальная стоимость одного пуска в зависимости от типа ракет составит $2,8 млн.

Также компания планирует заниматься производством платформ для создания спутников различного назначения. Платформа SKIBR-CUB будет предназначена для создания спутников стандарта CubeSat (сверхмалые аппараты), которые могут быть использованы для научных и образовательных целей, а также и для оптического дистанционного зондирования Земли с разрешением до 5 метров и обеспечения интернета вещей.

Центр космических технологий "Арктурус" создан в 2020 году. Миссия центра - централизованное предоставление широкому академическому сообществу технологий для осуществления прикладных научных исследований и формирования актуальной научной повестки по освоению ближнего космоса, а также вовлечение в космические исследования широкого числа участников из региональных научных сообществ, вузов, институтов, кружковых движений и школ. Отдельным направлением и целью центра является сопровождение проектов в сфере космических и цифровых технологий.

Центр выступает техническим консультантом команды донских школьников по проекту создания космического спутника, который будет отправлен на орбиту в ноябре 2021 года в рамках проекта "Агросат" от АНО "Фирон" как победителя программы "Дежурный по планете" Фонда содействия инновациям.

В новость была внесена правка (09:47 мск) - передается с изменением формулировки в третьем абзаце в связи с уточнением данных компанией Success Rockets.