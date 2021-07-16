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Российская газета

Ил-114-300 может стать морским разведчиком

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Источник изображения: Павел Бедняков/РИА Новости

Из нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 хотят сделать морского разведчика. Его предполагают использовать для поиска подводных лодок и надводных кораблей.

Для этого на самолете поставят комплекс "Касатка-Э", сообщает Радио Sputnik. Этот комплекс в состоянии решать несколько задач - обнаруживать объекты под водой и на поверхности, проводить мониторинг, поисково-спасательные операции и обеспечивать безопасность в морской зоне.

"РГ" уже писала о том, что новый самолет Ил-114-300 покажут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Хотя самолет спроектирован, испытан и даже запущен в серию еще в Советском Союзе, сегодня это совершенно новая, полностью модернизированная версия данного прототипа. У самолета большие перспективы как в гражданской, так и в военной авиации.


Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
Проекты
МАКС-20XX
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