Ил-114-300 может стать морским разведчиком

Из нового российского пассажирского самолета Ил-114-300 хотят сделать морского разведчика. Его предполагают использовать для поиска подводных лодок и надводных кораблей.

Для этого на самолете поставят комплекс "Касатка-Э", сообщает Радио Sputnik. Этот комплекс в состоянии решать несколько задач - обнаруживать объекты под водой и на поверхности, проводить мониторинг, поисково-спасательные операции и обеспечивать безопасность в морской зоне.

"РГ" уже писала о том, что новый самолет Ил-114-300 покажут на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021. Хотя самолет спроектирован, испытан и даже запущен в серию еще в Советском Союзе, сегодня это совершенно новая, полностью модернизированная версия данного прототипа. У самолета большие перспективы как в гражданской, так и в военной авиации.

Светлана Цыганкова