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Российская газета

Новый российский истребитель вызвал ажиотаж на Западе

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Источник изображения: rg.ru

Принципиально новый российский боевой самолет, презентация которого намечена на 20 июля, первый день МАКС-2021, стал предметом множества дискуссий и предположений в ведущих западных СМИ. Пока официальная информация о машине отсутствует, комментаторы выдвигают экзотические гипотезы: от НЛО до связанного с шахматами беспилотника.

13 июля Объединенная авиастроительная корпорация России заявила, что представит на Международном аэрокосмическом салоне принципиально новый военный летательный аппарат. В тот же день появился тизер новинки: ничего не разъяснявший, а напротив, добавивший загадок. Ключевые особенности и уникальные свойства самолета представлены в 30-секундном ролике в виде аллюзий, пояснили в ОАК.

Одну аллюзию заметили все: в тизере присутствует шахматный конь, намекая на загадочный твит российского авиапрома, появившийся двумя днями раньше. Это размытое изображение знаменитой фотографии швейцарца Эдуарда Мейера, которой тот в 70-е годы пытался доказать существование инопланетян. Через 20 лет снимок летящего над полем блюдца появился на стене кабинета агента ФБР Фокса Малдера из "Секретных Материалов". ОАК поместила в блюдце шахматного коня, сопроводив коллаж подписью "Ребята, все проще, чем вы думаете" (на английском) и "Кажется, что-то намечается" (на русском).

Шахматная и неземная темы увели комментаторов далеко - вплоть до глубокомысленного замечания The Drive о том, что конь по-русски называется "лошадь". Newsweek предполагает, что в первый день МАКС будет показан уменьшенный вариант Су-57 либо легкий истребитель поколения 4,5 - конкурент американского F-16 и китайско-пакистанского JF-17. По мнению Popular Mechanics, речь о МиГ-35 - развитии советского бестселлера МиГ-29 с обновленной авиаоникой, радаром с АФАР и новым оружием. Единственное, чего не хватает МиГу для пятого поколения - встроенных технологий малой заметности.

MilitaryWatch ставит на Сухого. Издание напомнило о разработке этим КБ сверхзвукового истребителя с одним двигателем, сверхманевренностью и малой заметностью для радаров. Для него могут быть использованы технологии уже построенной машины пятого поколения Су-57 и ее беспилотного ведомого, тяжелого ударного дрона С-70 "Охотник".


Антон Валагин

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Страны
Великобритания
Китай
Пакистан
Россия
США
Продукция
F-16
FC-1
МиГ-29
МиГ-35
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