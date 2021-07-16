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Российская газета

Памяти конструктора МиГ-31: ушел из жизни Валерий Васильков

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Источник изображения: РСК "МиГ" / http://migavia.ru

После тяжелой и продолжительной болезни 13 июля 2021 года ушел из жизни Васильков Валерий Олегович. До последних мгновений своей жизни он оставался главным конструктором перехватчика МиГ-31 и его модификаций.

Валерий Олегович окончил Московский авиационный институт в 1982 году. После окончания МАИ был призван в Советскую армию, служил авиационным техником сверхзвукового ракетоносца Ту-22.

По окончании службы в 1984 году вернулся в ОКБ "Сухого", где еще в 1981-1982 годах выполнил и защитил дипломный проект. В ОКБ "Сухой" за 15 лет в бригаде истребителей отдела проектов он прошел путь от инженера-конструктора 3 категории до начальника бригады. Принимал участие в разработке самолетов типа Су-27, Су-30 и их модификаций, работал по перспективным проектам, в том числе по перспективным боевым и сверхзвуковым учебным самолетам.

С 1999 года он в ОКБ им. А.И. Микояна в должности заместителя руководителя программы перспективного истребителя. Затем вошел в ключевую и одну из самых важных для ВВС РФ программу РСК "МиГ" - программу МиГ-31, МиГ-31БМ.

С 2008 года Валерий Олегович заместитель директора программы - Главного конструктора МиГ-31, а с 2015 года - Главный конструктор самолета МиГ-31 и его модификаций.

Его исключительная техническая грамотность в сочетании с работоспособностью и бескомпромиссной порядочностью позволило ему стать авторитетным Главным конструктором, уважаемым заказчиком - минобороны, летчиками-испытателям промышленности и армии, конструкторами ОКБ им. Микояна, работниками нижегородского "Сокола" - производителя уникальных МиГ-31.

Культура общения с подчиненными и смежными организациями, умение контролировать работу, оперативно взаимодействовать с работниками различных подразделений, быстрое решение возникших вопросов позволяло под руководством Василькова успешно завершить ОКР по модернизации самолета МиГ-31БМ, полки которых теперь будут надежно защищать небо России еще многие и многие годы.

У его коллег и всех, кто знал Валерия Олеговича Василькова, он останется в памяти навсегда.


Сергей Птичкин

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МиГ-31БМ
Су-27
Су-30
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