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ТАСС

"Ключ на старт". Кто отправляет ракеты с космодрома Восточный

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Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", 1 июля 2021 года
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат", 1 июля 2021 года.
Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

1 июля состоялся десятый запуск ракеты-носителя "Союз 2.1б". Ракета взлетела на закате, оставив в небе похожий на медузу след. И если бы начальник совместного расчета подготовки и пуска ракетно-космического назначения разгонного блока "Фрегат" Алексей Асхадулин верил в приметы, то увидел бы в этом благоприятный знак. Но он просто доволен, что его дебютный запуск прошел успешно. О работе молодого специалиста, ответственного за запуск космических кораблей, - в материале ТАСС.

Первый номер

Ракету с космодрома Восточный в Амурской области впервые запустили в 2016 году. С тех пор они отправлялись отсюда один-два раза в год. Но 2021-й стал рекордным, ведь с января таких пусков здесь было уже четыре. В июле запуском руководил 34-летний Алексей Асхадулин. В космической отрасли он работает уже около 15 лет, но за подготовку и полет "Союза" отвечал впервые.

По данным пресс-службы космического центра "Восточный", Асхадулин стал вторым пускающим в России. Необходимость в обучении уникального специалиста появилась именно из-за роста количества запусков с Восточного.

"В 2006 году я пришел работать в байконурский филиал ракетно-космического центра "Прогресс", был монтажником спецоборудования летательных аппаратов третьего разряда. Работа на тот момент состояла в бортовом расчете систем управления и в обеспечении борта - в сборке схем, в установке приборов переключения, в участии в испытаниях непосредственно на борту", - говорит Асхадулин.

Начальник совместного расчета подготовки и пуска ракетно-космического назначения разгонного блока "Фрегат" Алексей Асхадулин

Источник изображения: © Екатерина Киселева/ТАСС

В этой должности он проработал до 2014 года, а после устроился на соседнее предприятие - в космический центр "Южный", в Центр организации контроля и испытания ракетно-космической техники. Вырос до главного специалиста, и в 2015 году принял предложение работать на Восточном.

"Шестой год знаком со стартовым комплексом, участвовал во всех пусках, начиная с первого. В мои обязанности входила эксплуатация наземного оборудования в плане обеспечения работоспособности и функционирования", - рассказывает он.

Логическим продолжением космической карьеры стало назначение на должность начальника совместного расчета подготовки и пуска ракеты космического назначения с разгонным блоком "Фрегат", если проще - пускающего, или, как говорят на космодроме, первого номера. Вместе с большой должностью у молодого специалиста появилась и большая ответственность.

К пуску готовы

Основные работы на техническом и стартовом комплексах по подготовке ракеты к пуску занимают десять рабочих дней. Боевой расчет проверяет оборудование, проводит его испытания. "Непосредственно на подготовку ракеты на самом стартовом комплексе, согласно технологии, разработанной на космодроме Восточный, отводится четыре дня", - добавляет Асхадулин.

Установка ракеты-носителя на стартовый стол - зрелище не менее ожидаемое и эффектное, чем сам запуск. То, как тепловоз на рассвете везет по рельсам "Союз", впечатляет: преодолев 4,5 км от монтажно-испытательного комплекса до стартового комплекса, 50-метровую ракету поднимают до вертикального положения и "прячут" под мобильной башней обслуживания, чтобы заправить топливом, перепроверить исправность оборудования.

Транспортировка ракеты-носителя "Союз-2.1б" с разгонным блоком "Фрегат"

Источник изображения: © Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

"Пусковой день начался с построения и постановки задач совместному (боевому) расчету. Дальше проверили исходное состояние и провели внешний осмотр ракеты-носителя", - уточняет специалист.

Подготовленная к старту ракета несколько часов проводит в одиночестве - стартовый комплекс покидают абсолютно все специалисты, так как после команды "Ключ на старт!" находиться здесь невозможно. На время пуска специалисты перемещаются в укрепленный командный пункт, его еще называют сердцем космодрома, он расположен в 300 м от стартового комплекса.

Покидая Землю

Именно Асхадулин дает команду "Ключ на старт!", после чего с помощью поворота специального ключа подготовка запуска переводится на автоматический режим. Правда, "Союз" взмывает в небо не сразу. Следует еще до десяти команд, последовательность которых регламентирована циклограммой пуска.

Ракета покидает Землю после команд "Пуск!", когда начинается подача компонентов топлива в двигательную установку, и "Зажигание!" - воспламенение топлива в камерах сгорания. 1 июля в 21:48 (15:48 мск) ракета-носитель, дождавшись этих команд, полетела.

"Первый юбилейный пуск с космодрома и личный дебют. Рад, что мы справились. Конечно, в душе присутствовало волнение, но все получилось. Осталось дождаться, чтобы все аппараты вышли на заданные орбиты, и тогда наши задачи будут выполнены на 100%", - говорил Асхадулин спустя час после запуска. Статус успешного был подтвержден спустя еще три часа, когда поступило сообщение, что разгонный блок "Фрегат" вывел на орбиту 36 аппаратов.

Всевозможные нештатные ситуации, которые могут возникнуть как при подготовке к запуску, так и во время него, описаны в эксплуатационной документации. Говорить о них не принято. "При их появлении номера расчета знают, что делать", - уверенно говорит Асхадулин.

И хотя на космодроме есть свои профессиональные приметы, первый номер Восточного в них не верит. "Для меня больше примет важно то, что после запуска мне звонит жена, поздравляет с успешной работой и радуется за меня", - заключает он.

Екатерина Киселева ​​​​​​​​

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Страны
Россия
Продукция
Фрегат РБ
Компании
Роскосмос
Проекты
Байконур
Восточный Космодром
Союз-2 РН
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