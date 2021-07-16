Авиакомпания «Россия» назвала сроки начала полетов на самолетах МС-21

Авиакомпания «Россия» намерена летом 2022 года начать эксплуатацию самолета нового поколения МС-21. Об этом 15 июля рассказали в пресс-службе перевозчика.

Представили компании-производителя уверяют, техническая готовность первого самолета для начала приемки во флот «России» обозначена весной 2022 года. Если технических замечаний не будет, то уже летом того же года лайнер начнет обслуживание одной из воздушных линий.

«В настоящее время уже начата работа по формированию единого плана обучения и ввода в строй работников для обеспечения эксплуатации МС-21. Совместно с представителями производителя разрабатывается модель осуществления оперативного технического обслуживания самолетов. Ведутся переговоры с провайдерами услуг для выстраивания системы поддержания летной годности МС-21», — сообщили в пресс-службе.

Как отметил директор авиакомпании Сергей Александровский, программа МС-21 — это приоритетный национальный проект в транспортной отрасли.

«Знаковым для нас событием является то, что именно авиакомпания «Россия» станет первым эксплуатантом лайнеров данного типа. Специалисты авиакомпании отмечают, что планируемые характеристики лайнера МС-21 отвечают перспективным требованиям к надежности, безопасности и операционной экономики», — добавил Александровский.

Как заявил журналистам на ПМЭФ 5 июня вице-премьер России Юрий Борисов, первый полет среднемагистрального пассажирского лайнера МС-21 с крылом из российских композитных материалов состоится уже в этом году.

Премьер-министр Михаил Мишустин сообщил 22 мая, что аналогов МС-21 у конкурентов России в ближайшее время не будет. По его словам, самолет является лучшим в своем классе, проходит испытания и скоро станет перевозить пассажиров.

МС-21 — семейство российских пассажирских самолетов нового поколения. Воздушные судна выпустят в нескольких модификациях от 150 до 211 мест. Первый полет МС-21 совершил в мае 2017 года. В декабре 2020-го МС-21-310 первый раз взлетел с российскими двигателями ПД-14.