На международном форуме "Армия-2021" РВСН продемонстрируют новинки вооружения и военной техники

ЦАМТО, 15 июля. На МВТФ "Армия-2021" Ракетные войска стратегического назначения в рамках статической экспозиции представят автономную пусковую установку "Тополь", машину обеспечения боевого дежурства "МОБД", машину связи МС-2, унифицированный агрегат аварийно-спасательной группы.

Впервые на форуме РВСН представят транспортабельную азотокислорододобывающую станцию "СТАД-100", разработанную в рамках опытно-конструкторской работы "Каскадер".

Станция предназначена для получения жидкого и газообразного азота и кислорода из атмосферного воздуха, а также воздуха высокого давления и обладает повышенной степенью мобильности и маневренности.

В период работы форума "Армия-2021" будет проведено изучение новых образцов техники, предложений промышленности, которые в последующем могут быть либо приняты на снабжение, либо использованы при выполнении НИОКР, направленных на развитие РВСН, сообщает Группа информационного обеспечения Ракетных войск стратегического назначения.