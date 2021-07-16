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ЦАМТО

Специалисты РХБ защиты ЦВО усовершенствовали систему питания термодымовой машины ТДА-3

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ТДА-3
дымовая машина ТДА-3.
Источник изображения: http://www.arms-expo.ru/

ЦАМТО, 15 июля. Военнослужащие отдельной бригады РХБ защиты ЦВО, дислоцированной в Свердловской области, провели техническую доработку системы питания дымопуска дымовой машины ТДА-3.

Доработка коснулась системы питания агрегата, отвечающего за подготовку дымовой смеси. Войсковые рационализаторы объединили аккумуляторную установку агрегата с бортовой цепью автомобиля "КамАЗ", на шасси которого размещена аппаратура ТДА-3. Усовершенствование позволило уменьшить процент саморазряда аккумуляторной батареи системы запуска дымового агрегата, а также минимизировать падение напряжения при длительных маршах и высокой нагрузке.

Машина ТДА-3 предназначена для постановки приземных и приподнятых аэрозольных завес в целях маскировки войск и объектов от систем разведки и защиты от наведения высокоточного оружия, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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Компании
КАМАЗ
Минoбороны РФ
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