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ЦАМТО

В подразделения Сухопутных войск продолжается поставка модернизированных танков Т-72Б3М

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Танк Т-72Б3М.
Танк Т-72Б3М.
Источник изображения: t-digest.ru

ЦАМТО, 15 июля. В танковые подразделения Сухопутных войск продолжается поставка модернизированных танков Т-72Б3М. В рамках исполнения гособоронзаказа предприятие-изготовитель передает Минобороны России партии боевых машин.

ОБТ Т-72Б3М получил новый двигатель, мощность которого составляет 1130 л.с. Кроме того, в танке значительно усилена защита. На него установлены решетчатые экраны, защищающие от кумулятивных боеприпасов, и модульный комплекс динамической защиты нового поколения.

Модернизация коснулась и боевого отделения танка. В башне установлены 125-мм орудие с улучшенной баллистикой и ресурсом выстрелов, цифровой баллистический вычислитель и панорамный прицел на рабочем месте командира машины. Оснащение танка данными системами позволяет экипажу быстрее обнаруживать и уничтожать цели, сообщает Группа информационного обеспечения Сухопутных войск.

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