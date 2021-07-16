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ЦАМТО

"Техмаш" покажет на МАКС-2021 боеприпасы повышенной эффективности

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Стенд концерна "Техмаш"
Стенд концерна "Техмаш".
Источник изображения: Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех

ЦАМТО, 15 июля. Концерн "Техмаш" Госкорпорации Ростех на Международном авиакосмическом салоне МАКС-2021 презентует достижения отрасли боеприпасов.

Центром экспозиции, размещенной в павильоне холдинга "Технодинамика", станет изделие Новосибирского завода искусственного волокна, демонстрируемое впервые – неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности. Боеприпас объединяет в себе возможности нескольких ракет из системы неуправляемого авиационного ракетного (НАР) вооружения С-13 калибра 122 мм.

Основная задача ракеты – поражение как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях. С-13Б способна насквозь пробить до 6 метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину 2-3 метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

По сравнению с С-13Т и С-13ОФ в авиационной ракете С-13Б установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования на три положения, который позволяет получать мгновенный и с двумя замедлениями – малым и большим – подрыв боевой части. Если поставить переключатель на мгновенный подрыв, то результат будет как от С-13ОФ: взрыв произойдет на поверхности и поразит легкобронированную боевую технику. Если же установить максимальное замедление, то взрыв произойдет на глубине до 6 метров, т.е. эффект будет как от С-13Т.

Кроме того, концерн "Техмаш" впервые представит макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "Сплав" им. А.Н.Ганичева.

В состав ИСДМ "Земледелие" входят боевая машина, транспортно-заряжающая машина и транспортно-пусковые контейнеры с инженерными боеприпасами, снаряженные минами различных типов, полностью отвечающих требованиям Протокола II Женевской конвенции.

Боевая машина создается на колесном шасси повышенной грузоподъемности "КамАЗ" с колесной формулой 8х8. Она обеспечивает доставку транспортно-пусковых контейнеров с инженерными боеприпасами на огневую позицию, механизированное развертывание на огневой позиции, автоматизированную подготовку данных полетного задания инженерных боеприпасов, ввод данных полетного задания и параметров самоликвидации мин в инженерные боеприпасы, залп в автоматическом режиме по расчетным точкам прицеливания, автоматическую регистрацию района дистанционного применения инженерных боеприпасов, обмен информацией по каналам связи с вышестоящим звеном управления и транспортно-заряжающей машиной.

Для системы разработаны два кассетных боеприпаса дистанционного минирования с функцией самоликвидации, снаряженных противопехотными и противотанковыми минами.

Еще одной новинкой выставки станет тяжелая огнеметная система "Тосочка". "Она более компактная, чем ее аналоги предыдущего поколения "Солнцепек" и "Буратино". Новая система получила колесное шасси вместо гусеничного. В отличие от предшественников в "Тосочке" функции боевой и транспортно-заряжающей машин аккумулированы на одной колесной базе, что добавляет системе универсальности и автономности. Для тяжелой огнеметной системы разработаны новые, более могущественные снаряды, но в работе могут быть использованы и снаряды от "Солнцепека"", – рассказал исполнительный директор АО "НПК "Техмаш" Александр Кочкин.

Также в объединенной экспозиции "Технодинамики", размещенной в павильоне TD, будут показаны снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", ТОС-1А и авиационная ракета С-8ОФП.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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Град РСЗО
С-13
Солнцепёк
Торнадо-Г
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