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ЦАМТО

Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ

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Александр Лапин
Александр Лапин.
Источник изображения: vpk-news.ru

ЦАМТО, 15 июля. В июне войска Центрального военного округа в июне получили 180 ед. вооружения и военной техники различной номенклатуры, сообщил командующий войсками ЦВО генерал-полковник Александр Лапин.

"В июне в войска округа поступило сто восемьдесят единиц современных и модернизированных образцов техники различной номенклатуры", – сказал А.Лапин.

В числе поступившей техники модернизированные противотанковые ракетные комплексы "Штурм-С", радиолокационные станции "Небо-У", а также полноприводные бронированные капотные автомобили повышенной грузоподъемности "Торнадо" и специальная техника войск связи.

Поступление техники позволило завершить перевооружение бригад управления двух армий военного округа в Сибири и Поволжье, противотанкового подразделения артиллерийской бригады в Кузбассе, а также радиотехнического батальона объединения ВВС и ПВО в Новосибирской области на современные образцы, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

ЦВО дислоцирован на территории 29 субъектов Российской Федерации. В состав округа структурно входит ряд заграничных объектов: 201-я военная база на территории Таджикистана, объединенная военная база в Киргизии, а также подразделения на территории Казахстана.

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Страны
Казахстан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
Небо РЛК
Торнадо
Штурм
Компании
Минoбороны РФ
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