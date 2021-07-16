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Известия.ru

Российский МиГ-31 сопроводил самолет США над Тихим океаном

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Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Российский истребитель МиГ-31 поднимался над акваторией Тихого океана, чтобы сопроводить самолет патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США. Об этом 15 июля сообщили в Минобороны РФ.


Как сообщили в ведомстве, в четверг российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Тихого океана цель, приближающуюся к государственной границе. На опознавание цели и недопущение нарушения границы в воздух был поднят истребитель.

«Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как самолет базовой патрульной авиации Р-8А «Посейдон» ВМС США и сопроводил ее над акваторией Тихого океана вдоль юго-восточного побережья Камчатки», — сообщили в Минобороны РФ.

После разворота иностранного самолета российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Полет Миг-31 РФ прошел в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

«Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено», — добавили в Минобороны.

Ранее в четверг сообщалось, что российские истребители сопроводили три стратегических бомбардировщика B-52H ВВС США над акваторией Берингова моря. В воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа. Граница России нарушена не была.

Накануне российский истребитель Су-27 сопроводил американский разведывательный самолет RC-135 над Черным морем. Нарушения госграницы РФ допущено не было. Полет российского самолета выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

В тот же день Совбез России указал на возросшую разведактивность стран НАТО. Как отметил заместитель секретаря СБ Михаил Попов, за 2020 год воздушную разведку у границ России вели более 1 тыс. самолетов-разведчиков и беспилотных летательных аппаратов иностранных государств. При этом Попов заверил, что провокации у границ будут жестко пресекаться.

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Страны
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США
Продукция
B-52
KC-135
P-8 Poseidon
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