На МАКС-2021 представят неуправляемую ракету С-13Б повышенной эффективности

МОСКВА, 15 июл – РИА Новости. Концерн "Техмаш" впервые представит на авиасалоне МАКС-2021 неуправляемую авиационную ракету С-13Б повышенной эффективности, сообщила пресс-служба предприятия.

"Центром экспозиции, размещенной в павильоне холдинга "Технодинамика", станет изделие Новосибирского завода искусственного волокна, демонстрируемое впервые - неуправляемая авиационная ракета С-13Б повышенной эффективности", - говорится в сообщении.

Ракета, предназначенная для поражения как легкоуязвимой техники, так и военной техники в железобетонных укрытиях, способна насквозь пробить до шести метров грунта или один метр железобетона, засыпанный грунтом на толщину два-три метра. Ракета может разрушить до 20 квадратных метров взлетно-посадочной полосы.

Отмечается, что в боеприпасе калибра 122 миллиметра установлен переключаемый перед полетным заданием блок инициирования, за счет которого ракета сочетает в себе возможности С-13Т и С-13ОФ. Первое положение блока вызывает мгновенный подрыв боевой части, который дает взрыв на поверхности, как от ракеты С-13ОФ. Два других положения дают малое или большое замедление – взрыв может произойти на глубине до шести метров, как при использовании ракеты С-13Т.

Кроме того, "Техмаш" впервые представит макеты новейшей тяжелой огнеметной системы "Тосочка" и инженерной системы дистанционного минирования "Земледелие", разработанные НПО "Сплав" имени Ганичева. Также в объеденной экспозиции "Технодинамики будут показаны снаряды к реактивным системам залпового огня "Град" и "Торнадо-Г", ТОС-1А и авиационная ракета С-8ОФП.

РИА Новости выступает генеральным информационным партнером авиасалона МАКС-2021, который пройдет 20-25 июля в подмосковном Жуковском, агентство Sputnik - официальным информационным партнером.