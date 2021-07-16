На Урале и в Сибири развернули боевые позиции расчеты С-300 и С-400

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа развернули боевые позиции в новых районах - в Поволжье, на Урале и в Сибири проходят тренировки боевой готовности войск.

Для начала военнослужащие в районах несения боевого дежурства оборудовали основные, запасные и ложные боевые позиции. Затем, в ходе учебно-боевой работы, расчеты ЗРК отработали защиту административных объектов и территорий от нападения "противника" с воздуха.

"Для обеспечения самоприкрытия систем ПВО использовали зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции", - передает пресс-служба ЦВО.

В тренировке задействовано более трех сотен единиц техники, участие принимают около тысячи военнослужащих.

Кстати

Учения с элементами армейской тактической стрельбы в ночных условиях впервые прошли в соединениях и воинских частях округа. География их охватила регионы Урала, Сибири, Поволжья, а также - объекты российских вооруженных сил в Таджикистане.

"В отличие от стандартных упражнений, когда нормативы выполняются по статичным мишеням с определенного расстояния, армейская тактическая стрельба включает в себя перемещение, стрельбу из различных видов оружия в движении из наименее удобных поз, использование укрытий и скоростную перезарядку оружия", - пояснили в пресс-службе ЦВО.

Между тем

Около 100 военнослужащих ЦВО из Таджикистана прошли курс горной подготовки в Красноярском крае, в учебном центре "Ергаки". Они учились преодолевать водные преграды вброд, транспортировать боеприпасы и крупногабаритные грузы, отрабатывали выживание в условиях высокогорья и так далее. Завершающим этапом стало прохождения 20-километрового маршрута с набором высоты до 3000 метров с выходом по координатам в назначенную точку.

Татьяна Воробьева