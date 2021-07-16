Войти
Российская газета

На Урале и в Сибири развернули боевые позиции расчеты С-300 и С-400

568
0
0
Источник изображения: Пресс-служба ЦВО

Расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 "Фаворит" и С-400 "Триумф" соединений противовоздушной обороны Центрального военного округа развернули боевые позиции в новых районах - в Поволжье, на Урале и в Сибири проходят тренировки боевой готовности войск.

Для начала военнослужащие в районах несения боевого дежурства оборудовали основные, запасные и ложные боевые позиции. Затем, в ходе учебно-боевой работы, расчеты ЗРК отработали защиту административных объектов и территорий от нападения "противника" с воздуха.

"Для обеспечения самоприкрытия систем ПВО использовали зенитные ракетные пушечные комплексы "Панцирь-С", а боевые расчеты С-300 и С-400 после условного боевого применения заняли запасные боевые позиции", - передает пресс-служба ЦВО.

В тренировке задействовано более трех сотен единиц техники, участие принимают около тысячи военнослужащих.

Кстати

Учения с элементами армейской тактической стрельбы в ночных условиях впервые прошли в соединениях и воинских частях округа. География их охватила регионы Урала, Сибири, Поволжья, а также - объекты российских вооруженных сил в Таджикистане.

"В отличие от стандартных упражнений, когда нормативы выполняются по статичным мишеням с определенного расстояния, армейская тактическая стрельба включает в себя перемещение, стрельбу из различных видов оружия в движении из наименее удобных поз, использование укрытий и скоростную перезарядку оружия", - пояснили в пресс-службе ЦВО.

Между тем

Около 100 военнослужащих ЦВО из Таджикистана прошли курс горной подготовки в Красноярском крае, в учебном центре "Ергаки". Они учились преодолевать водные преграды вброд, транспортировать боеприпасы и крупногабаритные грузы, отрабатывали выживание в условиях высокогорья и так далее. Завершающим этапом стало прохождения 20-километрового маршрута с набором высоты до 3000 метров с выходом по координатам в назначенную точку.


Татьяна Воробьева

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Таджикистан
Продукция
96К6 Панцирь-С1
С-300
С-300П
С-300ПМУ-2
С-400 Триумф
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
17.07.2020
Зенитно-ракетные войска России обретают новый облик
08.09.2017
В Астрахани прошел 47-й Координационный Комитет по вопросам ПВО при Совете министров обороны государств-участников
05.09.2017
Учения противовоздушной обороны СНГ начались в Астраханской области
10.09.2013
СНГ "прикроют" из космоса
25.03.2013
Прорехи в зонтике над Центральной Азией
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:05
  • 13
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 47
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит