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Российская газета

Знаменитые ЗСУ-23-4 "Шилка" обретают новую жизнь во Вьетнаме

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Источник изображения: rg.ru

Самоходные зенитные установки ЗСУ-23-4 продолжают оставаться на вооружении более двадцати армий мира. В некоторых из них освоен капитальный ремонт данной боевой машины. Например, этим занимается военная промышленность Вьетнама.

Специалисты восстанавливают ходовую часть, двигатель, трансмиссию, приборный комплекс с радиолокационной станцией, бортовую электронику и средства связи.

Не остается без внимания и оружие - четыре скорострельные 23-мм пушки 2А7, которым также возвращают работоспособность. После таких работ гусеничные самоходки смогут еще не один год прослужить в войсках, хотя некоторых из них были поставлены из Советского Союза еще в 70-е годы и успели повоевать на заключительном этапе войны, закончившейся объединением страны.

Также во Вьетнаме разработан вариант модернизации "Шилки". Впервые об этом проекте заговорили около двух лет назад, а осенью минувшего года был впервые продемонстрирован готовый образец.

Внешне от изначальной версии он отличается дополнительным вооружением, состоящим из размещенных в защищенных контейнерах четырех малогабаритных зенитных ракет.

Также видно, что антенна радиолокационной станции заменена на многоканальный модуль с телевизионными, тепловизионными каналами и лазерным дальномером.

Такое конструкторское решение существенно повышает эффективность применения оружия в любое время суток, в то же время саму установку противнику гораздо труднее обнаружить. Ожидается, что такие доработанные ЗСУ-23-4 в ближайшее время начнут поступать в войска.



Алексей Моисеев

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
Вьетнам
Продукция
Шилка
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