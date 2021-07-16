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Российская газета

Боевая карьера: как танки ИС-3 проявили себя в ближневосточных войнах

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Источник изображения: rg.ru

Советские тяжелые танки ИС-3 после Великой Отечественной войны поставлялись дружественным Советскому Союзу странам. Например, их получили сухопутные войска Ирака, Сирии и Египта. Всего было направлено около 170 машин.

Причем более сотни единиц такой боевой техники досталось египтянам. Вооруженные ими части приняли участие в июньской войне 1967 года. Как оказалось, броня "троек" способна выдерживать попадания 90-мм бронебойных снарядов, выпущенных орудиями M48 Patton американского производства.

Тем не менее военная удача была на стороне израильтян, которым удалось разгромить мощную синайскую группировку противника и заполучить большое количество трофеев.

В числе множества различных танков удалось захватить более 70 таких ИС-3, причем почти половина из них были в исправном состоянии. После чего эти машины успели немного послужить уже новым владельцам.

Как, например, танк, сфотографированный на линии Бар-Лева, сооруженной в конце 60-х годов на восточном берегу Суэцкого канала.

У боевой машины, по всей видимости, были демонтированы 520-сильный двигатель и трансмиссия, а вместо них размещен дополнительный запас 122-мм артиллерийских снарядов.

Именно в качестве неподвижных огневых точек ИС-3 встретили октябрь 1973 года, когда ударные соединения египтян форсировали канал и смогли полностью сокрушить данный оборонительный рубеж.

Этот конфликт на Ближнем Востоке стал последним эпизодом в боевой карьере этих танков, хотя из армии Египта, по некоторым данным, их полностью вывели лишь в начале 80-х годов.


Алексей Брусилов

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Страны
Египет
Израиль
Ирак
Сирия
США
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