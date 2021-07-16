F-15E ВВС США заискрился

Истребитель F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США заискрился при взлете с британской авиабазы Лейкнхет, сообщает The Drive. Соответствующие снимки фотограф Мэтт Смарт разместил в Twitter.
Little bit of an issue on takeoff for @48FighterWing F15@ThePhotoHour #AvGeek #aviation #aviationphotography @TheAviationist pic.twitter.com/i3hahHcy09
- Matt Smart (@MattSmartie999) July 13, 2021
Издание пишет, что данный инцидент спровоцировала разрушившаяся створка сопла правого двигателя F100.
Согласно данным The Drive, в воздухе F-15E Strike Eagle находился почти два часа, а его пилот, вероятно, какое-то время не знал о случившемся. Издание уверяет, что инцидент едва ли помешал выполнению самолетом возложенных на него задач.
В мае The Drive сообщило, что истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle ВВС США впервые получил малозаметные ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), предназначенные, в частности, для проникновения во вражескую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра.
В марте издание написало, что F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.
Иван Потапов