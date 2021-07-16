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F-15E ВВС США заискрился

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Источник изображения: Фото: @MattSmartie999

Истребитель F-15E Strike Eagle Военно-воздушных сил (ВВС) США заискрился при взлете с британской авиабазы Лейкнхет, сообщает The Drive. Соответствующие снимки фотограф Мэтт Смарт разместил в Twitter.


Издание пишет, что данный инцидент спровоцировала разрушившаяся створка сопла правого двигателя F100.

Согласно данным The Drive, в воздухе F-15E Strike Eagle находился почти два часа, а его пилот, вероятно, какое-то время не знал о случившемся. Издание уверяет, что инцидент едва ли помешал выполнению самолетом возложенных на него задач.

В мае The Drive сообщило, что истребитель четвертого поколения F-15E Strike Eagle ВВС США впервые получил малозаметные ракеты AGM-158 Joint Air-to-Surface Standoff Missiles (JASSM), предназначенные, в частности, для проникновения во вражескую зону ограничения и воспрещения доступа и маневра.

В марте издание написало, что F-15E Strike Eagle добавили новую задачу, заключающуюся в транспортировке умных бомб для истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
США
Продукция
F-15
F-22
F-35
JASSM
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