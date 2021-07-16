Войти
ЦАМТО

Заложен киль девятого корвета класса K-130 для ВМС Германии

603
0
0
Источник изображения: Фото: German Navy

ЦАМТО, 15 июля. На судостроительном предприятии Wolgast Peene shipyard (подразделение Lurssen-Group) в Вольгасте 13 июля состоялась церемония закладки киля корвета класса K-130, предназначенного для ВМС Германии.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, количество участников мероприятия было ограничено.

(F268) "Аугсбург" станет девятым кораблем класса "Брауншвейг" и четвертым корветом второй серии (Batch 2).

Как сообщал ЦАМТО, основными задачами корветов класса K130 ("Брауншвейг") являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, государственной границы и исключительной экономической зоны.

В настоящее время на вооружении ВМС Германии состоят пять корветов класса K-130 первой серии, поставленных с 2008 по 2013 гг.

Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 12 сентября 2017 года подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K-130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH & Co. (основной подрядчик), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards (GNY). Стоимость заказа оценивается в 2,5 млрд. евро.

Церемония резки первой стали для строительства головного корвета K-130 второй серии, (F-265) "Кельн", состоялась 7 февраля 2019 года, а 26 апреля 2019 года прошла церемония закладки киля этого корабля. Закладки киля второго корвета, (F-266) "Эмден", состоялась 30 января 2020 года, третьего, (F267) "Карлсруэ", – 6 октября 2020 года.

Как планируется, поставки кораблей второй серии для ВМС Германии начнутся в 2022 году и будут завершены к 2026 году.

В рамках соглашения Lurssen Werft GmbH & Co. строит носовые секции двух кораблей в Бремене, еще три будут построены в Киль-Гаарден компанией German Naval Yards Kiel GmbH. Предприятие Wolgaster Peene в Вольгасте, которое также принадлежит Lurssen, построит кормовые секции всех пяти кораблей. Все пять корветов будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии Blohm + Voss в Гамбурге. На испытания они также будут выходить из Гамбурга.

Судя по первым фото корветов второй серии, 90-метровые корабли получат последний вариант 76-мм артиллерийской установки группы Leonardo (с малозаметной защитой).

Поставленные корветы K-130 первой серии вооружены четырьмя ПКР RBS-15, двумя ЗРК RAM, 76/62-мм АУ Oto Melara и двумя 27-мм АУ MLG-27 с дистанционным управлением компании Rheinmetall. Корветы оборудованы вертолетной площадкой.

В сентябре 2020 года шведская компания Saab сообщила о получении заказа стоимостью около 1,7 млрд. шведских крон (около 194 млн. долл.) на поставку ПКР RBS-15 для оснащения корветов K-130 второй серии ВМС Германии. Поставки запланированы на 2022-2026 гг.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Швеция
Продукция
RBS-15
Компании
Leonardo
Lurssen
Rheinmetall
SAAB
ThyssenKrupp
Проекты
2020-й год
Braunschweig
Похожие новости
12.10.2020
Заложен киль восьмого корвета класса K-130 для ВМС Германии
20.08.2020
Началось строительство третьего корвета класса K-130 для ВМС Германии
14.08.2020
В Германии началось строительство восьмого корвета типа «Брауншвейг»
09.03.2020
Контракт по постройку четырех корветов германского проекта МЕКО А100 для бразильского флота
12.12.2011
Немецкий флот - путь вперед?
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:05
  • 13
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 13:03
  • 6
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 13:02
  • 47
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит