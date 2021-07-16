Заложен киль девятого корвета класса K-130 для ВМС Германии

ЦАМТО, 15 июля. На судостроительном предприятии Wolgast Peene shipyard (подразделение Lurssen-Group) в Вольгасте 13 июля состоялась церемония закладки киля корвета класса K-130, предназначенного для ВМС Германии.

Из-за ограничений, связанных с пандемией COVID-19, количество участников мероприятия было ограничено.

(F268) "Аугсбург" станет девятым кораблем класса "Брауншвейг" и четвертым корветом второй серии (Batch 2).

Как сообщал ЦАМТО, основными задачами корветов класса K130 ("Брауншвейг") являются борьба с надводными кораблями и средствами воздушного нападения противника, поражение наземных целей в прибрежной зоне, эскорт судов, контроль прибрежной акватории, государственной границы и исключительной экономической зоны.

В настоящее время на вооружении ВМС Германии состоят пять корветов класса K-130 первой серии, поставленных с 2008 по 2013 гг.

Федеральное ведомство Германии по вооружению, информационным технологиям и техническому обслуживанию (BAAINBw) 12 сентября 2017 года подписало контракт на строительство пяти корветов второй серии с консорциумом ARGE K-130, в состав которого вошли Lurssen Werft GmbH & Co. (основной подрядчик), ThyssenKrupp Marine Systems GmbH и German Naval Yards (GNY). Стоимость заказа оценивается в 2,5 млрд. евро.

Церемония резки первой стали для строительства головного корвета K-130 второй серии, (F-265) "Кельн", состоялась 7 февраля 2019 года, а 26 апреля 2019 года прошла церемония закладки киля этого корабля. Закладки киля второго корвета, (F-266) "Эмден", состоялась 30 января 2020 года, третьего, (F267) "Карлсруэ", – 6 октября 2020 года.

Как планируется, поставки кораблей второй серии для ВМС Германии начнутся в 2022 году и будут завершены к 2026 году.

В рамках соглашения Lurssen Werft GmbH & Co. строит носовые секции двух кораблей в Бремене, еще три будут построены в Киль-Гаарден компанией German Naval Yards Kiel GmbH. Предприятие Wolgaster Peene в Вольгасте, которое также принадлежит Lurssen, построит кормовые секции всех пяти кораблей. Все пять корветов будут собраны, оборудованы и спущены на воду на предприятии Blohm + Voss в Гамбурге. На испытания они также будут выходить из Гамбурга.

Судя по первым фото корветов второй серии, 90-метровые корабли получат последний вариант 76-мм артиллерийской установки группы Leonardo (с малозаметной защитой).

Поставленные корветы K-130 первой серии вооружены четырьмя ПКР RBS-15, двумя ЗРК RAM, 76/62-мм АУ Oto Melara и двумя 27-мм АУ MLG-27 с дистанционным управлением компании Rheinmetall. Корветы оборудованы вертолетной площадкой.

В сентябре 2020 года шведская компания Saab сообщила о получении заказа стоимостью около 1,7 млрд. шведских крон (около 194 млн. долл.) на поставку ПКР RBS-15 для оснащения корветов K-130 второй серии ВМС Германии. Поставки запланированы на 2022-2026 гг.