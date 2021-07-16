Умер главный конструктор перехватчика МиГ-31

Об этом сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК) «МиГ» (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации «Ростех»).

«К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни», - проинформировали ТАСС в РСК.

Истребитель МиГ-31 совершил первый полет в сентябре 1975 года. Самолет был принят на вооружение в 1981 году и до сих пор остается самым высотным серийным истребителем-перехватчиком в мире.

Наиболее современной модификацией МиГ-31 является МиГ-31БМ. Самолеты МиГ-31БМ - современная версия сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Он предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в любое время суток и в любых погодных условиях.

На МиГ-31БМ установлена новая система управления вооружением и радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Самолет способен сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно.