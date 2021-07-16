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РИА Новости

Полоса подскока. Кому достанется одна из крупнейших авиабаз Средней Азии

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Батальон солдат США загружается в военный самолет
Батальон солдат США загружается в военный самолет.
Источник изображения: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo/Lt. Chad A. Dulac / Headed home

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости, Андрей Коц. С уходом американских войск из Афганистана в странах Средней Азии усиливаются опасения, что талибы, захватив власть, перейдут границы и двинутся дальше. Москва неоднократно выражала готовность помочь союзникам по ОДКБ — за этим, в частности, уже обратился Таджикистан. Остальные оценивают активы, которые можно использовать для борьбы с распространением терроризма. Один из них — авиабаза Манас в Киргизии — уже принимал участие в войне с "Талибаном"*. О том, что из этого вышло, — в материале РИА Новости.

Логистический центр

О находящемся в 23 километрах к северо-западу от Бишкека аэропорте Манас почти не вспоминали с июля 2014-го, когда киргизские власти попросили американцев "с вещами на выход".

Американские военные, прибывшие из афганского города Кандагар

Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Пирогов

Здесь 20 лет назад ВВС США развернули авиабазу и транзитный центр для контингентов, отправлявшихся на войну. Главной задачей были воздушные перевозки людей и грузов в Афганистан и обратно, а также дозаправка самолетов в воздухе. По сути, в Манасе функционировал крупнейший логистический центр региона.

Четырехкилометровая взлетно-посадочная полоса аэропорта позволяет принимать все типы самолетов, как пассажирских, так и грузовых. Географическое положение идеально для быстрой переброски личного состава и вооружений из Европы в Афганистан. После террористических актов в Нью-Йорке 11 сентября 2001 года Вашингтон обратился к Бишкеку с просьбой предоставить воздушное пространство для военной операции. Киргизия согласилась.

В 2005-м, после ухода американцев с базы Ханабад в Узбекистане, Манас стал единственным военным объектом США в Средней Азии. Это был удобный аэродром подскока и перевалочный пункт. Причем Вашингтон платил за него всего около 15 миллионов долларов в год. Обычно за такие услуги берут в десятки раз больше.

В мае 2006 года президент Киргизии Курманбек Бакиев заявил о намерении повысить тариф до 207 миллионов. В результате длительных переговоров заключили новое соглашение — 60 миллионов. Еще 110 миллионов Киргизия получила на развитие гражданской инфраструктуры аэропорта. Кроме того, конгресс выделил Бишкеку единовременную помощь в 150 миллионов.

Проблемные гости

Впрочем, обычным людям иностранная военная база на их земле никаких весомых дивидендов не принесла. Наоборот: в Манасе и окрестностях ужесточили пропускной режим. "Зеленые" неоднократно били в набат: авиабаза серьезно вредила экологии. И, наконец, — хамское поведение гостей. Не секрет, что американские военные за рубежом зачастую держатся, мягко говоря, вызывающе. В частности, ими очень недовольны в Японии.

Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США Манас в Киргизии

Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Ушаков

В 2006-м МИД Киргизии объявил персонами нон грата двух американских дипломатов, уличенных киргизскими спецслужбами в "неуместных контактах" с лидерами местных неправительственных организаций. А в Манасе произошло авиационное происшествие: киргизский пассажирский Ту-154 на взлете зацепил самолет-топливозаправщик КС-135. К счастью, обошлось без жертв.

Особое негодование населения вызвало убийство американским солдатом гражданина Киргизии. Шестого декабря 2006 года военнослужащий США Закари Хэтфилд двумя выстрелами из табельной "Беретты" застрелил водителя топливозаправщика Александра Иванова.

Американцы настаивали на том, что Иванов пытался напасть на военных с ножом, однако следствие установило, что Хэтфилд находился под воздействием наркотиков. Инцидент замяли, но его постоянно вспоминали в дискуссиях о необходимости закрытия авиабазы.

"Вернуться в Азию"

Пентагон покинул Манас 10 июля 2014 года. Киргизам досталась американская инфраструктура на 30 миллионов долларов, в том числе здания, техника, медицинское оборудование, обмундирование, средства связи. В Вашингтоне объяснили уход обострением ситуации на Ближнем Востоке и необходимостью переключить внимание Пентагона на Сирию и Ирак.

Авиабаза Военно-воздушных сил (ВВС) США Манас

Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Ушаков

Несмотря на явное охлаждение отношений с Вашингтоном, в Бишкеке не исключают возвращения заокеанских военных. Весной парламент призвал пересмотреть участие страны в Организации договора коллективной безопасности. С таким предложением выступил депутат комитета по международным делам, обороне и безопасности Жогорку Кенеша. Он говорил о бездействии ОДКБ на фоне трехдневной войны в Баткенской области на границе с Таджикистаном и настаивал на том, что только американцы способны принести мир в воюющий регион.

В Пентагоне пока думают. В июне газета The New York Times сообщила, что Вашингтон крайне негативно оценивает ситуацию в Афганистане. "Американские дипломаты изучают варианты восстановления доступа к базам в Центральной Азии, включая Кыргызстан и Узбекистан, где размещались американские войска и офицеры разведки", — цитируют журналисты Белый дом.

Неизвестно, решится ли киргизское правительство на новую сделку с США. Но в Бишкек зачастили официальные лица из Анкары с различными инфраструктурными и экономическими проектами. В июне президент Садыр Жарапов призвал Турцию использовать международный аэропорт Манас в качестве "транспортно-логистического хаба из Азии". Так что ситуация в Средней Азии может быстро измениться.

При этом Россия, очевидно, сохранит военное присутствие в регионе в любом случае. В 2003-м Москва и Бишкек заключили договор о размещении на безвозмездной основе на аэродроме Кант в 30 километрах к востоку от Манаса авиационного подразделения. Здесь дислоцирована 999-я авиабаза, входящая в состав 14-й армии ВВС и ПВО Центрального военного округа. Две взлетно-посадочные полосы длиной 2700 метров принимают большинство типов самолетов.

Авиабаза Кант

Источник изображения: © Фото : Влад Ушаков

Там служат 500 российских офицеров и прапорщиков, базируются штурмовики Су-25СМ3, транспортные вертолеты Ми-8 и разведывательные БПЛА "Орлан-10". Кроме того, местная инфраструктура позволяет использовать Кант в качестве аэродрома подскока для стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160.

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