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РИА Новости

Российские истребители сопроводили американские бомбардировщики В-52Н над Беринговым морем

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Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море
Российские истребители рядом с голландским военным кораблем Zr.Ms. Evertsen в Черном море.
Источник изображения: © Фото : Ministerie van Defensie

МОСКВА, 15 июл - РИА Новости. Две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 сопроводили три стратегических бомбардировщика В-52Н ВВС США, приблизившихся к границе России над Беринговым морем, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

В релизе отмечается, что 15 июля российскими средствами контроля воздушного пространства над нейтральными водами Берингова моря были обнаружены приближающиеся к госгранице РФ три воздушные цели.

"Для опознавания воздушных целей и недопущения нарушения государственной границы РФ в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил Восточного военного округа", - говорится в сообщении.

Экипажи российских истребителей идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря.

"Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в сообщении.

Подчеркивается, что после разворота американских бомбардировщиков от госграницы российские истребители благополучно совершили посадку на аэродромах базирования. Полет российских самолетов выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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