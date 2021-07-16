На границе Афганистана в конце лета пройдет серия учений. Армии РФ и республик Средней Азии проведут совместные маневры, передает телеканал «Известия». Идет согласование плана учений и задействованных в них сил. Военные отработают действия по ликвидации бандформирований. Пройдут учения по разведке и выявлению засад в условиях высокогорья. К маневрам привлекут батальоны сил специального назначения. Запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане. В учениях задействуют системы ПВО С-300.

На границе Афганистана в конце лета пройдет серия учений. Армии РФ и республик Средней Азии проведут совместные маневры, передает телеканал «Известия». Идет согласование плана учений и задействованных в них сил. Военные отработают действия по ликвидации бандформирований. Пройдут учения по разведке и выявлению засад в условиях высокогорья. К маневрам привлекут батальоны сил специального назначения. Запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане. В учениях задействуют системы ПВО С-300.