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Известия.ru

На границе Афганистана в конце лета пройдет серия учений

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На границе Афганистана в конце лета пройдет серия учений. Армии РФ и республик Средней Азии проведут совместные маневры, передает телеканал «Известия». Идет согласование плана учений и задействованных в них сил. Военные отработают действия по ликвидации бандформирований. Пройдут учения по разведке и выявлению засад в условиях высокогорья. К маневрам привлекут батальоны сил специального назначения. Запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане. В учениях задействуют системы ПВО С-300.

На границе Афганистана в конце лета пройдет серия учений. Армии РФ и республик Средней Азии проведут совместные маневры, передает телеканал «Известия». Идет согласование плана учений и задействованных в них сил. Военные отработают действия по ликвидации бандформирований. Пройдут учения по разведке и выявлению засад в условиях высокогорья. К маневрам привлекут батальоны сил специального назначения. Запланировано участие авиакрыла баз РФ в Киргизии и Таджикистане. В учениях задействуют системы ПВО С-300.

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Страны
Афганистан
Киргизия
Россия
Таджикистан
Продукция
С-300
Проекты
Военные учения
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