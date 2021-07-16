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Интерфакс-АВН

Около 100 военнослужащих Центрального военного округа из Таджикистана прошли курс горной подготовки в Красноярском крае

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Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане
Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане.
Источник изображения: "Московский Комсомолец"

Екатеринбург. 15 июля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Военнослужащие 201-й российской военной базы в Таджикистане, которые выполняют задачи в горной и высокогорной местности, прошли подготовку в учебном центре "Ергаки" в Красноярском крае, сообщает пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) в четверг.

"Около 100 военнослужащих в течение месяца преодолевали скальные участки местности с использованием специального горного снаряжения, в особых условиях учились преодолевать водные преграды вброд, транспортировать вооружение, боеприпасы и крупногабаритные грузы, отрабатывали вопросы жизнеобеспечения в условиях высокогорья, безопасности при восхождении, а также оказания первой медпомощи и эвакуации раненных из горных районов и участков местности", - говорится в сообщении.

Отмечается, что завершающим элементом подготовки военнослужащих стало прохождение 20-километрового маршрута с набором высоты до 3 тыс. м и с выходом в назначенную точку по координатам.

Обучение военнослужащих проводил инструкторско-преподавательский состав Центра, а также инструкторы горной подготовки воинских частей.

Учебный центр военно-спортивной подготовки "Ергаки" ЦВО расположен в предгорье Западного Саяна на высоте более 1,3 тыс. м над уровнем моря. Ежегодно он принимает более 1 тыс. военнослужащих, которые занимаются по программам горной и горнолыжной подготовки, а также отрабатывают совместные действия с экипажами армейской авиации.

Кроме того, на территории центра размещен универсальный спортивный комплекс, в котором созданы условия для реабилитации, уточняет ЦВО.

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