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Объяснена загадка признаков жизни на Венере

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Источник изображения: Фото: NASA

Источником аномального количества фосфина, найденного в атмосфере Венеры, могут быть активные вулканы. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале PNAS. Кратко об исследовании рассказывает издание Science Alert.

На Земле одним из источников фосфина наряду с живыми организмами является вулканическая активность. Обнаружившие избыточное количество фосфина в атмосфере Венеры ученые исключили такой вариант, объяснив это тем, что число действующих вулканов на Венере недостаточно. Таким образом, было выдвинуто предположение, что загадочный фосфин может являться признаком жизни. Однако более недавние исследования показали, что Венера на самом деле может быть более вулканически активной, чем считалось ранее.

Ученые Корнеллского университета в США тщательно изучили имеющуюся информацию и пришли к выводу, что взрывные извержения вулканов могут вызвать наблюдаемое изобилие фосфина. Специалисты проанализировали данные, свидетельствующие об активном вулканизме Венеры в настоящем и недавнем прошлом. Исследователи также использовали сведения о формировании газообразного фосфина, чтобы определить, может ли фосфид выходить из глубин в венерианской мантии и превращаться в фосфин.

На Земле фосфор, содержащийся в соединениях железа, может быть преобразован в газообразный фосфин через реакции с соляной кислотой, а магма, богатая фосфидом, находится в мантии планеты. Ученые обнаружили, что при выбросе в атмосферу в результате взрывного вулканизма фосфид из магмы может быть преобразован в фосфин, взаимодействуя с серной кислотой в атмосфере Венеры.

По словам ученых, если в газовой оболочке Венеры действительно присутствует фосфин, это может указывать на то, что Венера переживает эпоху активного плюмового вулканизма.


Александр Еникеев

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Страны
США
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