"Малыши" позволят новейшим АК-12 эффективнее уничтожать противника ночью

Источник изображения: Фото: Пресс-служба Восточного военного округа

Современные прицелы "Малыш" поступили в мотострелковые подразделения соединения Амурского общевойскового объединения. Об этом сообщает пресс-служба Восточного военного округа.

Данные изделия входят в число приборов ночного видения и их относят к поколению 2+. Они имеют значительные преимущества перед образцами, что эксплуатировались ранее.

Их особенностью является модульная схема, позволяющая использование на широкой номенклатуре стрелкового оружия.

В конструкции предусмотрены шкалы боковых поправок, дальномерная сетка, механизмы выверки, регулировка яркости и автоматическая защита от засветки.

Прицел монтируется на стандартное крепление с боковой планкой, в том числе на самые новейшие автоматы Калашникова АК-12.

"Малыши" поступают в соответствии с планом перевооружения мотострелковых соединений округа. В течение 2021 года ими также планируется вооружить другие мотострелковые части Амурского общевойскового объединения.