Запущенная Израилем в ответ Газе ракета случайно попала в истребитель F-15l

Запущенная Израилем в ответ сектору Газа ракета «Тамир» зенитного ракетного комплекса (ЗРК) «Железный купол» случайно попала в истребитель F-15l, пролетавший над сектором. Об этом пишет The Times Of Israel со ссылкой на местное телевидение.

ВВС Израиля подтвердили инцидент, произошедший во время последнего конфликта в мае, в ходе активной фазы операции «Страж стен».

Истребитель зашел в зону поражения, однако оператор «Железного купола» дал команду на самоуничтожение ракеты за мгновения до контакта с самолетом. Осколки перехватчика попали в самолет, после чего он сел на базе, в результате никто не пострадал.

По инциденту с F-15l ведется расследование.

Ранее в июле Россия, Иран и Турция выпустили совместное заявление, в котором, помимо прочего, призвали Израиль не атаковать противника на территории Сирии.

2 июля Минобороны РФ сообщало, что Россия и Турция помогли властям Сирии обменять пленных на террористов в рамках «астанинского формата». Несколько задержанных «оппозиционными группами и режимом» были одновременно освобождены 2 июля.

Марина Совина