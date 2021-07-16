Новая украинская программа модернизации и ремоторизации танков Т-64

На сайте украинской информационно-консалтинговой компании "Defense Express" опубликован небезынтересный материал ее руководителя Сергея Згурца "Битва за обновленный Т-64 как танк переходного периода: увидим ли его на параде" о новой украинской программе модернизации и ремоторизации танков Т-64.

Испытания первого и пока единственного модернизированного на Украине танка Т-64БМ2 с установленным новым моторно-трансмиссионным отделением с дизельным двигателем 6ТД-1 вместо 5ТДФ, 2021 год (с) defence-ua.com

Хочу быть оптимистом и поэтому с нетерпением жду хорошие новости о проекте, который был инициирован министерством обороны [Украины] для обновления танков Т-64. Речь идет о нашем массовом танке в составе вооруженных сил Украины, который должен получить новое сердце - двигатель 6ТД-1 вместо более слабого 5ТДФ. Однако дело не только в двигателе.

Речь идет о решении, которое должно предоставить "второе дыхание" всем последующим проектам, касающимся Т-64. С постепенным приведением танков Т-64 до определенного унифицированного стандарта, учитывая опыт боевых действий и оптимальную стратегию улучшения возможностей нашего танкового парка.

Если предприятия "Укроборонпрома" - прежде всего Завод им. Малышева - не подведут военных, то первую роту обновленных Т-64 мы сможем увидеть на параде в День Независимости. Ну, это если быть оптимистами...

Танки Т-64БВ представлены в составе вооруженных сил [Украины] в большом количестве. Они составляют и значительный промежуток времени будут составлять становой хребет танковых и тяжелых бригад, танковых батальонов механизированных бригад. Эти танки активно применялись в ходе боевых действий, именно по этим машинам перечень модернизационных мероприятий и рекомендаций является самым длинным.

Что за танк вообще делается?

Сначала зафиксируем несколько важных вещей.

Во-первых, то, что сейчас министерство обороны [Украины] и бронетанковые предприятия делают из Т-64 по этому проекту - с юридической стороны не имеет никакого отношения к ОКР "Краб". То есть - к глубокой модернизации Т-64, за которую отвечает "Харьковское конструкторское бюро машиностроения им. Морозова" (ХКБМ).

Однако в этом контексте напомню: в интервью нашему изданию заместитель министра обороны [Украины] Александр Миронюк заявил , что он надеется, что от ХКБМ "до конца 2021 или в начале 2022 мы получим первый опытный образец модернизированного Т-64". Поэтому ждем...

Во-вторых, ремоторизация Т-64 - это не восстановление советского проекта "Кедр". Интервью гендиректора Харьковского завода имени Малышева Василия Криласа "Укринформ" с утверждением, что "министерство обороны Украины заказало у завода 12 танков Т-64 по программе модернизации "Кедр" только добавило путаницы.

Хотя главное - установка на Т-64 вместо 5ТД более мощного двигателя - сохранилось, но это уже далеко не "Кедр", и Завод им. Малышева - не главный исполнитель этого контракта с министерством обороны [Украины]. И точно, что обновленные танки не имеют индекса, который уже гуляет в СМИ - "Кедр Т-64БМ2".

Капитальный маневр

Итак, о чем же идет речь?

В оборонном ведомстве утверждают, что сейчас речь идет о полноценной ремонтной опытно-конструкторской работе, которая проводится министерством обороны [Украины] при ключевой роли Центрального бронетанкового управления и 482-го конструкторско-технологического центра (КТЦ) МОУ.

С 2018 года КТЦ определен министерством обороны [Украины] как головная организация по техническому сопровождению бронетанкового вооружения и техники, по которой не осуществляется авторский надзор.

Что касается техники, которая разработана ХКБМ, вроде того же Т-64, то конструкторская документация на этот танк - это конечно "священная корова" конструкторского бюро. На нее никто не посягает.

Но КТЦ имеет все необходимые полномочия по разработке и внесении изменений в ремонтную документацию. Потому что ремонтная судьба своих бронированных "сыновей" и "дочек" для ХКБМ, конечно, мелковатая вещь. Поэтому с определенного периода все новые доработки штатной бронетехники министерство обороны [Украины] вводит и легитимизирует на этапе капитального ремонта.

Так же это касается и всех доработок, которые происходят с Т-64. В процессе капитального ремонта в ремонтную документацию вносятся изменения, которые попадают в графу "модификация" или "доработка". Такой подход обеспечивает однозначность при выполнении ремонтных работ по единой документации. Фактически обычно это звучит так - "доработка в ходе капитального ремонта".

Однако сейчас речь идет о пике инициатив от военных. В министерстве обороны [Украины] говорят, что это "ремонтная ОКР по Т-64, с модернизацией в ходе капитального ремонта".

Главный вопрос - установка двигателя 6ТД-1. Это необходимо, учитывая постепенное истощение запасов двигателей 5ТД, которые нужны для поддержания в боеспособном состоянии Т-64; а также ввиду нецелесообразности и, собственно, невозможности возобновления производства старых "пятерок" на ЗиМ - ведь завод уже давно настроен на изготовление двигателей 6ТД-1 и 6ТД-2.

И главное - говорится о необходимости повышения мощности машины и избежания тех недостатков, которые обнаружились на Т-64, модернизированных до уровня БМ "Булат". Потому что форсированный 5ТДФМ мощностью в 850 л.с. оказался слабым для машины, вес которой возрос до 45 тонн. При этом двигатель форсировали, а системы снабжения и очистки воздуха остались в старых объемах. Как следствие - выход "Булатов" из строя из-за пылевого износа форсированных двигателей.

Что уже сделано

Основным исполнителем договоров с министерством обороны Украины на капитальный ремонт 12 танков Т-64 является государственное предприятие "Харьковский бронетанковый завод". В рамках договоренностей ГП "ХБТЗ" проводит ремоторизацию 12 танков Т-64БМ2 - с заменой двигателя 5ТДФ на более современный и мощный 6ТД-1.

Однако фактически речь идет о замене всего моторно-трансмиссионного отделения (МТО) с системами подачи воздуха, охлаждения и многими другими вещами.

Эти договоры между МО и ГП "ХБТЗ" заключены в декабре 2020 года, хотя по сути идеологическая подготовка к выполнению этого проекту началась значительно раньше. С тех пор, когда были проанализированы опыт применения в боевых действиях с Российской Федерацией в 2014-2015 годах модернизированных Т-64 до уровня "Булат". И на фоне медленной реакции ХКБМ им. Морозова на пожелания военных сделать реальные шаги по обновлению всех Т-64.

Именно поэтому и был инициирован министерством обороны [Украины] проект с ремоторизации и результат был получен чрезвычайно быстро. Первый ремоторизований Т-64БМ2 с новым МТО и двигателем 6ТД-1 мощностью в 1000 л.с. начал заводские испытания в апреле 2021 года, о чем мы первыми сообщили нашим читателям.

Сразу отметим, что главной особенностью Т-64БМ2 является установка нового моторно-трансмиссионного отделения с двигателем и трансмиссией. То есть вместо штатного 5ТДФ с мощностью 700 л.с. устанавливается 1000-сильный 6ТД-1.

Это произошло через девять месяцев после совещания у заместителя министра обороны [Украины] вместе с представителями ЦБТУ и КТЦ на тему того, что с обновлением Т-64 дальше тянуть уже нельзя. Девять месяцев - это рекордный срок для любого танкового проекта на фоне усилий ХКБМ по тому же "Кедру", или по импортозамещенному "Оплоту", где речь идет о годах. И то - без понимания крайнего рубежа, когда на самом деле будет результат.

Почему это не "Кедр"

Во времена СССР ХКБМ им. Морозова уже проводило работы по установке на танк Т-64 двигателя 6ТД. Результаты были успешными. Проект назывался "Кедр", или "Объект 476".

"Да, документация на "Кедр", которая предусматривает установку 6ТД-1 на ходовую часть Т-64, существует. Это "Объект 476". И эта документация имела литеру серийного производства. Но сейчас уже нельзя перенести те решения времен Советского Союза на наши танки без изменений.

Поэтому для решения главной задачи - ремоторизации машины - была выбрана стратегия использования деталей узлов и агрегатов, которые сейчас могут серийно изготавливаться на заводе им. Малышева". По каждой составляющей брались имеющиеся возможности Завода им. Малышева и современный образец, который он может серийно производить в этой категории. И поэтому там есть решения и от Т-80УД, и от" Оплота ", другие новые наработки.

Речь идет о новом двигателе, новых бортовых коробках передач, так называемых "Березовских", аналогичных тем, что применяются на Т-80УД, новой крыше МТО, такой же, что уже есть на "Оплоте".

Это было нужно, чтобы минимизировать риски изготовления необходимых узлов, обеспечить максимальную серийность и унификацию, и, собственно, облегчить задачу ЗиМ и затем эксплуатантам.

Все эти узлы и агрегаты может изготовить только Завод им. Малышева. Также завод имеет оборудование, которое позволяет провести операцию отрезания задней части корпуса танка Т-64 и приварки вместо нее новой - под размещение всех обновленных узлов вместе с двигателем.

То есть однозначно, это уже не "Кедр". И он не будет называться БМ2", - объяснило мне должностное лицо, знакомое с ходом проекта ремоторизации Т-64.

Хотя ремонтный ОКР сейчас проводится именно на Т-64БМ2, но в дальнейшем он будет касаться всех "шестьдесят четверок", которые будут проходить капитальный ремонт, и машин на их базе.

"Это значительный шаг вперед - потому что с этим двигателем и новым уровнем мощности машина вышла на новый уровень. В дальнейшем при необходимости можно будет дорабатывать вопросы по бронированию. Возможно, мы сможем выйти на новую сварно-катаную башню для Т-64 со всем оборудованием нового, цифрового уровня. Но это уже - работа для ХКБМ.

Но сейчас как минимум мы будем иметь существенные плюсы, учитывая будущее наших ремоторизованных Т-64. Мы избегаем риска нехватки работоспособных 5ТД. Можно выходить на создание соответствующих запасов под единое МТО с 6ТД. Такое унифицированное решение упростит и подготовку механиков-водителей и процедуры различных уровней обслуживания и ремонта. Фактически Т-64 с новым МТО может быть танком переходного периода на достаточно длительное время. Потому что это позволяет на этой ходовой и с этим броневым корпусом получить от конструкции Т-64 все показатели по максимуму".

Вопрос по ходовой

Ремоторизация Т-64 по проекту "Кедр" / "Объект 476" предусматривала усиление ходовой части. На Т-64БМ2 все осталось без изменений. Ну, разве что ведущее колесо, как мне показалось, несколько иное, а так все - как и на штатном Т-64. Выдержит ходовая новую мощность двигателя? Обеспечат ли штатные гусеницы проходимость по тяжелым грунтам?

На эти мои вопросы ответ был такой.

"Мы исходим с других позиций. Когда мы говорим о Булате", то главным вызовом стало увеличение массы до 45 тонн. А его двигатель страдал от пылевого износа. Также были и другие проблемы, которые стали заметными в ходе боевых действий.

Но ходовая на "Булат" не рассыпалась. И в вязких грунтах он не мог нормально передвигаться не потому, что с гусеницами что-то было не так. А только потому, что не хватало мощности у двигателя 5ТДФМ для массы в 45 тонн. С новыми системами и новым двигателем все будет по другому."

И привели еще интересные доказательства в подтверждение своей позиции.

"В испытаниях первого ремоторизованого Т-64БМ2 по нашей просьбе участвовал механик, который, не удивляйтесь, еще испытывал нашу секретную "Ноту" и гонял "Объект 476".

Он имеет значительный опыт и знает, что с чем сравнивать. Так вот, он сказал: "Я не смог нагрузить двигатель на 100 процентов ни в одном из этапов испытаний. На самом сложном подъеме в 30 градусов двигатель был нагружен лишь на 70 процентов".

А что до поведения ходовой, то нам потребуется статистическая выборка".

Что, кроме МТО, в танке изменилось? Есть нюансы ...

Что касается других нововведений, то, собственно, они уже отработаны в ходе предыдущих мероприятий по улучшению возможностей Т-64.

Это установка тепловизионного прицельного комплекса отечественного производства; установка прицела 1Г46М с возможностью ведения огня управляемыми ракетами отечественного производства "Комбат"; доработка приборов наблюдения и прицеливания ночного видения путем установки электронно-оптических преобразователей 3-го поколения; установка современных элементов динамической защиты; установка комплекса танковых информационно-управляющих систем типа "Базальт" для комплексного геоинформационного обеспечения; новых систем связи и тому подобное.

Дополнительное бронирование всей машины - с помощью модулей с ДЗ "Нож". Схема бронирования ДЗ соответствует решениям, примененным на БМ "Булат". Однако по сравнению с "Булатом" по бортам на БМ2 добавлен еще один блок с модулями ДЗ "Нож" для защиты извне всего конвейера с БК и площади, где есть угроза для боезапаса. В контейнеры ДЗ могут ставиться или элементы ХСЧКВ, или 4С20, производство которых освоено на Украине. Также установлены решетки для защиты от РПГ.

Для защиты группы внешних топливных баков устанавливается дополнительный бронированный лист толщиной в 12 мм. Также предусмотрена защита закрытой пулеметной установки.

С задней части танка установлены раскладные лесенки, которые упрощают подъем экипажа на машину, что значительно облегчает такие операции как, например, загрузка БК.

У механика-водителя блок индикации системы геоинформационного обеспечения от "Оризон-навигации" при движении танка назад переключается на режим работы камеры заднего вида. Система связи обеспечивается двумя радиостанциями - это "Лыбидь-2" и помехозащищенная Harris с ППРЧ.

Впрочем, есть один нюанс, который не могу не заметить. Новое МТО с двигателем 6ТД-1 имеет большую высоту по крышке, чем штатное с 5ТД. Это привело к упиранию бронемаски пушки в одном из мест при вращении башни. Было принято решение установить на корпусе промежуточное проставочне кольцо, за счет чего удалось поднять башню на несколько сантиметров и обеспечить беспрепятственное "обметание", то есть прохождение пушки по кругу при ее наименьшем угле склонения. По диаметру промежуточное кольцо закрыто дополнительным бронированием - барбетом, то есть бронированной полосой, расположенной на корпусе.

Это решение, вероятно, является переходным, и окончательное видение сформируется при модернизациях Т-64 по проекту "Краб", которое в перспективе все равно вынужденно выйдет на новую башню. При этом специалисты ХКБМ поделились с военными частью документации по проекту "Кедр" - учитывая то, что работы, которые проводит ГП "ХБТЗ" с ремоторизации Т-64 и по сути является частью задач ХКБМ по проекту "Краб".

Не в параде - цель, хотя...

Про судьбу первого ремоторизованого Т-64БМ2 более или менее понятно. Он сделан. Он прошел заводские испытания в присутствии представителей заказчика, подтвердив прежде всего улучшенные ходовые и огневые возможности.

Однако главные и более системные выводы можно будет делать только после эксплуатации в войсках опытной партии. Боевая практика лучше покажет, есть ли у этого проекта тонкие места, что надо будет усиливать, совершенствовать или вообще переделывать. Поэтому один обновленный Т-64БМ2 в поле, конечно, не воин. Следующий этап - испытания серии образцов в составе опытной партии. Заказанная министерством обороны [Украины] партия в составе 12 машин - понятное и оптимальное решение.

Но когда будут другие танки из этой партии? Где-то на середину мая было известно, что ЗиМ, несмотря на своевременное получение документации от ГП "ХБТЗ" и всех давальческих материалов от министерства обороны [Украины], поставил на Харьковский бронетанковый завод только один переделанный корпус (без учета первого) и один двигатель. Вместо пяти корпусов и пяти двигателей. Причин - целый ряд, и все они упираются в профессионализм или, наоборот, непрофессионализм должностных лиц.

С тех пор ЗиМ жестко зажал ГП "ХБТЗ" со сроками исполнения заказа для министерства обороны [Украины], которое имеет уже и общественно-политическую составляющую. Потому что предварительно планировалось, что Т-64 с новыми сердцами громко и эффектно проедут по Крещатику в День Независимости в составе отдельной коробки.

Руководство "Укроборонпрома" на днях утверждало, что за год показатели деятельности дивизионов концерна только улучшились. Но эти цифры с "улучшением" мы с вами вынуждены воспринимать на слово, без возможности их проверки. А вот состояние контракта с ремоторизацией Т-64 будет заметно сразу: эти танки или будут на параде в единой коробке. Или не будут.

Но до парада еще куча времени, аж больше месяца. Конечно, концерн успеет. Мы же все в этой стране оптимисты...

Первый и пока единственный модернизированный на Украине танк Т-64БМ2 с установленным новым моторно-трансмиссионным отделением с дизельным двигателем 6ТД-1 вместо 5ТДФ в цеху ГП "Харьковский бронетанковый завод". Хорошо видна новая "высокая" установка башни с дополнительным барбетом, 2021 год (с) defence-ua.com