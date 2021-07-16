Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом

Министр обороны РФ Сергей Шойгу в среду, 14 июля, в ходе инспекционной поездки в Ростовскую область, посетил столовую мотострелковой дивизии в Ростове-на-Дону. Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Главу оборонного ведомства встретил губернатор области Василий Голубев. Во время разговора с министром глава региона рассказал, что в прошлом году регион собрал 12,5 млн т пшеницы, на что Шойгу заметил, что рад за область, но баранки в столовой есть только на одном, «праздничном» столе. Голубев пообещал исправить ситуацию.

«Чеснока у вас нет. Сала нет. В Ростовской области сала нет», — с сожалением добавил Шойгу.

Ранее, 8 июня, Сергей Шойгу пришел с внезапной проверкой в военкомат Черемушкинского района Москвы. После осмотра одного из кабинетов министр выразил недовольство отсутствием там компьютеров.