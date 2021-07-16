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Компания Virgin Galactic разыграет два билета на коммерческий рейс в космос

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Компания Virgin Galactic британского миллиардера Ричарда Брэнсона разыграет два билета на коммерческий рейс в космос, который запланирован на начало 2022 года. Об этом сообщается на сайте платформы для сбора средств Omaze.

«Победитель получит два места, одно для победителя и одно для гостя, которого выберет победитель», — говорится в заявлении. Заявки на участие в розыгрыше будут приниматься до 1 сентября. Победителя объявят 29 сентября.

Участие в розыгрыше бесплатно, однако если участник хочет повысить свои шансы на победу, ему придется внести определенную плату. Так, чтобы участник был отмечен две тысячи раз в списке претендентов, ему придется внести 100 долларов. По правилам имя участника розыгрыша может быть внесено в списки до шести тысяч раз.

Собранные денежные средства будут пожертвованы некоммерческой организации Space For Humanity, которая занимается «расширением доступа к космосу».

В марте компания Virgin Galactic заявила о разработке нового космоплана VSS Imagine. Согласно ролику, опубликованному на YouTube, его отличительной особенностью является зеркальное покрытие всей обшивки, которое является дополнительным фактором тепловой защиты. В компании заявили о планах приступить к испытаниям VSS Imagine летом этого года.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Компании
Virgin Galactic
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