Вскрытая угроза: Россия проведет серию учений на афганской границе

С какими вызовами будут бороться вооруженные силы РФ, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана

В ближайшие месяцы Россия и республики Средней Азии проведут серию совместных учений на афганской границе. «Известия» узнали эксклюзивные подробности предстоящих маневров. Так, с российской стороны в них примут участие мотострелковые и горные части, аэромобильные подразделения, отряды специального назначения, авиация и артиллерия, а также силы противовоздушной обороны. В ходе маневров будет отрабатываться ликвидация незаконных вооруженных формирований, а также противодействие дестабилизации обстановки в республиках. По мнению экспертов, в современных условиях войска должны быть готовы отразить вторжение экстремистов с территории Афганистана.

Восточные маневры

Минобороны утвердило план и задачи учений в среднеазиатском регионе, а также привлекаемые силы и средства, сообщили источники «Известий» в военном ведомстве. Серия маневров пройдет в августе и сентябре на полигонах Узбекистана, Таджикистана и Киргизии. Основной упор в учениях будет сделан на борьбу с незаконными вооруженными формированиями, а также на противодействие попыткам дестабилизации обстановки в регионе. Серия учений завершится совместными маневрами «Мирная миссия – 2021».

С российской стороны будут задействованы силы 15-й миротворческой и 55-й горной мотострелковых бригад, а также аэромобильные подразделения 31-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Кроме того, участие в маневрах примут группы 2-й и 24-й отдельных бригад специального назначения и подразделения отдельных рот спецназа общевойсковых армий. Будут привлечены и авиагруппы российских баз в Киргизии и Таджикистане и системы противовоздушной обороны С-300, которые входят в состав 201-й военной базы.

Фото: ТАСС/Пресс-служба ЦВО Источник изображения: iz.ru

В начале августа учебные бои развернутся в Сурхандарьинской области Узбекистана. От России в них будут задействованы подразделения 15-й отдельной мотострелковой миротворческой бригады, а также разведывательные группы 24-й отдельной бригады специального назначения Центрального военного округа. Практические действия будут отрабатываться на полигоне Термез. Одноименный город, расположенный на границе с Афганистаном, памятен многим из тех, кто в 1980-е нес службу в составе ограниченного контингента советских войск в ДРА. Там проходило укомплектование и боевое слаживание подразделений перед отправкой их на территорию Афганистана.

На предстоящем учении подразделения армий России и Узбекистана будут «воевать» с условными незаконными формированиями, а также отрабатывать разведывательные мероприятия и засады в условиях высокогорья.

В сентябре на базе учебного центра «Эдельвейс» в Киргизии пройдут специальные учения «Рубеж-2021» Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона (КСБР ЦАР), созданных в 2001 году государствами — членами ОДКБ. Основу российской группировки составят подразделения 55-й отдельной мотострелковой горной бригады, расположенной в Кызыле. Они будут отрабатывать действия по блокированию и уничтожению вторгшихся незаконных формирований.

В июле в Киргизии проходят тренировки экипажей российской военной базы в Канте. Штурмовики Су-25СМ отрабатывают действия по поиску замаскированных баз «террористов» в горной местности.

В отличие от Узбекистана и Таджикистана, Киргизия не имеет общей границы с Афганистаном. Однако и эта республика в постсоветские годы не избежала атак экстремистов. Так, в августе 1999 года на ее территорию проникла группа боевиков Исламского движения Узбекистана (террористическая группировка, запрещена на территории РФ), укрывавшаяся в Таджикистане. Более месяца они вели бои с правительственными войсками Киргизии.

Фото: ТАСС/Нозим Каландаров Источник изображения: iz.ru

Учения на территории Таджикистана уже начались. В частности, подразделения ПВО 201-й российской военной базы отразили атаку беспилотников условных террористов. Ранее ударные и транспортные вертолеты из авиагруппы базы провели маневры с пусками ракет.

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин уже заявлял, что на летний период обучения (в войсках он длится до октября) запланировано девять совместных международных учений на территории России, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Кульминацией совместной подготовки войск станет антитеррористическое учение стран ШОС «Мирная миссия – 2021». Оно состоится в сентябре на полигоне Донгуз в Оренбургской области. 13 июля в Оренбург прибыли представители государств-участников. Сейчас они согласовывают план учений и состав задействованных в них сил.

К встрече готовы

— Угроза в регионе предельно актуальна сейчас, когда ситуация в Афганистане выходит из-под контроля, — рассказал «Известиям» военный эксперт Владислав Шурыгин. — Несмотря на образованные контакты с талибами (движение официально запрещено в России. — «Известия»), мы должны полностью подготовить военную структуру, в том числе ШОС, к тому, чтобы быть готовыми отражать любые угрозы с этого направления. Заявленная серия учений имеет целью отработку взаимодействия вооруженных сил стран ШОС и всех возможных сценариев. Речь идет о переходе на новый уровень боеготовности — не такой, когда Афганистан находится под вялым контролем американцев, а в ситуации, когда рядом фактически кипящий вулкан.

По мнению Владислава Шурыгина, возможное вторжение талибов в среднеазиатские республики — не главная угроза.

Фото: ТАСС/Алексей Гаврелюк Источник изображения: iz.ru

— Скорее опаснее вторжения со стороны отрядов, которые будут бежать от них, — пояснил эксперт. — Они могут пытаться спасаться на территории среднеазиатских республик или сходу захватить какие-то районы, перевести туда свои постоянные базы. Нам необходимо отрабатывать маневр силами и средствами, умение быстро перебрасывать в регион дополнительные группировки.

Председатель центрального правления Союза десантников России полковник Валерий Юрьев полагает, что предстоящие учения — это в первую очередь демонстрация силы.

— Они призваны показать, что у нас достаточно возможностей. Вторая задача — организовать взаимодействие с Узбекистаном, Таджикистаном и Киргизией, на случай если на самом деле обстановка в регионе критически обострится, — пояснил он «Известиям».

По мнению Валерия Юрьева, в первый год после ухода американских военных из Афганистана вероятность нападения на республики Средней Азии с территории этой страны будет невысока. Но позже, не исключено, экстремисты будут пробовать границы на прочность.

— Какие могут быть действия с нашей стороны? Всю границу мы не перекроем. Значит, необходимо организовывать блокпосты там, где возможен прорыв, устраивать засады, — разъяснил Валерий Юрьев. — Все проходы через границу наверняка известны военнослужащим 201-й базы в Таджикистане. Очень важно заранее спланировать огонь артиллерии. Для этого, как правило, на карте отмечаются точки, где необходимо будет нанести удары, снимаются их координаты, составляется таблица, нумеруются цели. Допустим, «103-я цель — «перекресток дорог». Когда возникнет необходимость, артиллеристам просто дается команда: «По 103-й цели залпом огонь». А в связи в тем, что техника сейчас компьютеризована и информация уже должна быть в базе данных, это значительно сокращает время нанесения удара.

Фото: Getty Images/Anadolu Agency Источник изображения: iz.ru

Местность, на которой отрабатывают задачи совместные силы, по условиям напоминает Афганистан, и это предъявляет к военным особые требования. По словам Валерия Юрьева, участвовавшего в боевых действиях в Афганистане, в условиях высокогорья из-за нехватки воздуха затруднено передвижение как на технике, так и пешим ходом. В то же время иррегулярные формирования скрываются в горах, где их сложно обнаружить. Кроме того, в таких условиях возникают трудности со снабжением войск — бандгруппы устраивают засады на линиях коммуникаций и наносят удары по тылам.

Основу российского военного присутствия в среднеазиатском регионе составляет 201-я военная база в Таджикистане. В ее составе несколько мотострелковых батальонов, артиллерийский дивизион, подразделения обеспечения, а также авиагруппа, включающая боевые и транспортные вертолеты. Кроме того, в Киргизии в Канте развернута российская авиационная база, где несут службу штурмовики Су-25СМ и вертолеты Ми-8. Ранее «Известия» сообщали, что Минобороны планирует заменить самолеты на модернизированные Су-25СМ3.

Роман Крецул