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Российская газета

Российская армия обошла всех по доле современного оружия

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Российская армия. Архивное фото
Российская армия. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

Вооруженные силы РФ имеют самую высокую долю современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71 процент. Об этом на встрече с коллективом Ростовского производственного вертолетного комплекса "Росвертол" сообщил министр обороны Сергей Шойгу. По его словам, сегодня этот факт признают все - кто со злостью, кто с одобрением.

"Если говорить о Стратегических ядерных силах, то уровень современности больше чем 80 процентов. 83 процента - это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита", - уточнил Шойгу. И добавил, что здесь надо говорить с благодарностью о российских ученых, конструкторах, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время Послания к Федеральному Собранию".

Министр отметил, что за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в армии, отношение к ней. "Но самое главное - это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто", - подчеркнул Шойгу.

Понятно, почему такой разговор состоялся на "Росвертоле". На одном из крупнейших в стране исполнителей гособоронзаказа собирают боевые вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и вертолеты огневой поддержки Ми-35М. Продолжают производить Ми-24П, тяжелый транспортный вертолет Ми-26Т и его модернизированную версию Ми-26Т2 с сокращенным с пяти до двух числом членов экипажа, современной авионикой и возможностью ночного применения.

Шойгу сказал, что Минобороны России будет заказывать у "Росвертола" вертолеты темпом 15 машин в год 

Проверив на "Росвертоле" ход выполнения гособоронзаказа, Шойгу заметил: "Планы у нас большие, и мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год". Имевшуюся ранее небольшую приостановку заказов он объяснил корректировкой Государственной программы вооружений. А еще министр признал: армия нуждается не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации находящихся в эксплуатации машин.


Юрий Гаврилов

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