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ТАСС

Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков

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Валерий Васильков
Валерий Васильков.
Источник изображения: © РСК "МиГ"

Ему было 62 года

МОСКВА, 14 июля. /ТАСС/. Главный конструктор перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков умер в возрасте 62 лет. Об этом ТАСС сообщили в российской самолетостроительной корпорации (РСК) "МиГ" (входит в Объединенную авиастроительную корпорацию госкорпорации "Ростех").

"К сожалению, это правда. Валерий Олегович ушел из жизни", - проинформировали в РСК.

Истребитель МиГ-31 совершил первый полет в сентябре 1975 года. Самолет был принят на вооружение в 1981 году и до сих пор остается самым высотным серийным истребителем-перехватчиком в мире.

Наиболее современной модификацией МиГ-31 является МиГ-31БМ. Самолеты МиГ-31БМ - современная версия сверхзвукового истребителя-перехватчика дальнего радиуса действия. Он предназначен для обнаружения и уничтожения воздушных целей на предельно малых, малых, средних и больших высотах, в любое время суток и в любых погодных условиях. На МиГ-31БМ установлена новая система управления вооружением и радиолокационные станции, позволяющие обнаруживать цели на дальности до 320 км и поражать их на расстоянии до 280 км. Самолет способен сопровождать до десяти и поражать шесть воздушных целей одновременно.

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Страны
Россия
Продукция
МиГ-31
МиГ-31БМ
Компании
ОАК
Ростех
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2 комментария
№1
15.07.2021 16:35
На момент начала разработки МИГ-31 (1968 год) ему было 9 лет. Я конечно понимаю, что конструкторы того времени были глыбами, но не до такой же степени!
+2
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№2
15.07.2021 17:09
Скончался руководитель программы модернизации сверхзвукового высотного истребителя-перехватчика МиГ-31 Валерий Васильков, сообщает 14 июля корпорация «МиГ».
+3
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