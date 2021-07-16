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Naked Science

Израиль представил новый тяжелый бронетранспортер

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Источник изображения: naked-science.ru

Армия обороны Израиля продемонстрировала опытный образец тяжелого бронетранспортера «Перег». Машина выполнена на базе танка «Меркава».

Израиль показал тяжелый бронетранспортер «Перег», представляющий собой переделку строевого танка «Меркава» Mk 3 в защищенную платформу специального назначения.

С танка сняли башню и смонтировали неподвижную рубку. Боевая машина получила новые системы навигации, систему управления и контроля «Масуа-750», лебедку и кран.

«Перег»

Источник изображения: bmpd

В перспективе «Перег» могут оснастить комплексом активной защиты (КАЗ): тип системы предстоит определить в будущем.

«Перег»

Источник изображения: bmpd

Ранее израильский ВПК представил новую версию знаменитого тяжелого бронетранспортера «Намер». Машину снабдили современной необитаемой дистанционно управляемой башней.

Главная особенность семейства боевых машин «Намер» — высокий уровень защиты десанта и экипажа, который можно сравнить с защищенностью современного танка.

Напомним, в прошлом году состоялось важное для России событие — ее Вооруженные силы получили первые танки Т-90М «Прорыв». Эти машины можно считать переходным этапом на пути к танку нового поколения, выполненному на основе платформы «Армата».

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  • В новости упоминаются
Страны
Израиль
Россия
Продукция
Merkava
Namer БТР
Армата
Т-90 "Владимир"
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