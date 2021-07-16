Израиль представил новый тяжелый бронетранспортер

Армия обороны Израиля продемонстрировала опытный образец тяжелого бронетранспортера «Перег». Машина выполнена на базе танка «Меркава».

Израиль показал тяжелый бронетранспортер «Перег», представляющий собой переделку строевого танка «Меркава» Mk 3 в защищенную платформу специального назначения.

С танка сняли башню и смонтировали неподвижную рубку. Боевая машина получила новые системы навигации, систему управления и контроля «Масуа-750», лебедку и кран.

«Перег» Источник изображения: bmpd

В перспективе «Перег» могут оснастить комплексом активной защиты (КАЗ): тип системы предстоит определить в будущем.

«Перег» Источник изображения: bmpd

Ранее израильский ВПК представил новую версию знаменитого тяжелого бронетранспортера «Намер». Машину снабдили современной необитаемой дистанционно управляемой башней.

Главная особенность семейства боевых машин «Намер» — высокий уровень защиты десанта и экипажа, который можно сравнить с защищенностью современного танка.

Напомним, в прошлом году состоялось важное для России событие — ее Вооруженные силы получили первые танки Т-90М «Прорыв». Эти машины можно считать переходным этапом на пути к танку нового поколения, выполненному на основе платформы «Армата».