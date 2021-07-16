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Интерфакс-АВН

Россия и Китай могут продлить срок действия соглашения об уведомлении о пусках баллистических ракет до 2030 года

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Флаги России и Китая
Флаги России и Китая.
Источник изображения: © РИА Новости / Сергей Гунеев

Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Москва и Пекин намерены продлить до 2030 года соглашение об уведомлении о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей.

Проект федерального закона о ратификации соответствующего протокола рассмотрят в четверг участники заседания правительства, сообщает пресс-служба кабинета министров.

Протокол предусматривает распространение правового режима, установленного соглашением, на период до 16 декабря 2030 года.

Протокол о продлении срока действия соглашения между правительствами РФ и КНР об уведомлениях о пусках баллистических ракет и космических ракет-носителей от 13 октября 2009 года подписан 15 декабря 2020 года в Москве и Пекине. Тогда министр обороны РФ Сергей Шойгу на встрече в режиме видеосвязи с главой военного ведомства Китая Вэй Фэнхэ заявил, что сотрудничество России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе является важным фактором на фоне развертывания США глобальной системы противоракетной обороны (ПРО) и намерений Вашингтона разместить ракеты средней и меньшей дальности.

"Продолжение обмена данными будет способствовать равноправному сотрудничеству России и Китая в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Это особенно важно, когда фактически уничтожена система контроля над вооружениями, продолжается развёртывание компонентов глобальной ПРО США, декларируются намерения разместить в регионе новые ракеты средней и меньшей дальности американского производства", - заявлял Шойгу.

В октябре 2019 года президент РФ Владимир Путин сообщил, что Россия помогает Китаю в создании системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

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Страны
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Россия
США
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Путин Владимир
Шойгу Сергей
Проекты
2020-й год
СПРН
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