Войти
Российская газета

Шойгу: С 2012 года число довузовских учебных заведений МО РФ выросло втрое

621
0
0
Торжественная церемония
Торжественная церемония объединенного выпуска из Московского суворовского военного училища, Московского военно-музыкального училища имени генерал-лейтенанта В.М.Халилова и Московского кадетского корпуса "Пансион воспитанниц Министерства обороны РФ" на Соборной площади.
Источник изображения: Александр Рюмин/ТАСС

Число довузовских учебных заведений Министерства обороны России выросло с 2012 года в три раза. Это заявление глава военного ведомства России Сергей Шойгу сделал в среду, 14 июля на встрече с коллективом Ростовского вертолетного производственного комплекса "Роствертол" (входит в холдинг "Вертолеты России").

"Для того, чтобы у нас была серьезная база для набора в военно-учебные заведения, мы должны были обратить серьезное внимание на довузовское образование. Поэтому мы за это время увеличили количество довузовских учебных заведений в три раза. Мы их строили темпом два в год", - объяснил Шойгу.

Он отметил, что за то же время было открыто два пансиона воспитанниц Минобороны. "Мы сделали все, чтобы там обучались дочери офицеров из дальних гарнизонов, наших погибших товарищей. Мы очень хотели, чтобы у детей наших офицеров были такие же возможности, как и у всех остальных", - рассказал министр. - Дочери наших офицеров получают там одно из лучших образований - у них есть два иностранных языка, четыре вида спорта, обязательное владение музыкальными инструментами".

Шойгу также напомнил, что военное ведомство за четыре месяца построило в Севастополе новое Нахимовское училище на 800 мест.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Похожие новости
15.07.2021
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
15.07.2021
Доля современного оружия в войсках ЮВО превысит 70 процентов
27.01.2021
Давший имя сердюковщине
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
16.04.2014
Остров ударных вертолетов
30.12.2013
Минобороны приняло на вооружение «Ночных охотников»
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:59
  • 5
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 12:50
  • 46
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 12:23
  • 12
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит