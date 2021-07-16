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Российская газета

Шойгу: Минобороны будет заказывать по 15 вертолетов в год

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Источник изображения: Вадим Савицкий/РИА Новости

В среду, 14 июля министр обороны РФ Сергей Шойгу побывал на "Росвертоле", одном из крупнейших в России исполнителей гособоронзаказа.

Управляющий директор компании Петр Мотренко доложил Шойгу, что предприятие полностью выполняет контракты как по производству новых вертолетов, так и по регламенту и продлению сроков эксплуатации ранее выпущенных машин.

На "Роствертоле" собирают серийные боевые вертолеты Ми-28Н "Ночной охотник" и его экспортную версию Ми-28НЭ. Здесь делают вертолет огневой поддержки Ми-35М. Продолжается производство Ми-24П, тяжелого транспортного вертолета Ми-26Т и его модернизированной версии Ми-26Т2 с сокращенным с пяти до двух числом членов экипажа, "стеклянной" кабиной, современной авионикой и возможностью ночного применения.

Проверив ход выполнения гособоронзаказа и осмотрев новые и модернизированные изделия "Росвертола", Шойгу заметил: "Планы у нас большие, и мы будем продолжать заказывать вертолеты темпом 15 машин в год. В будущем будем стабильно и планово заказывать новые машины".

Имевшуюся ранее небольшую приостановку заказов он объяснил корректировкой Государственной программы вооружений. А еще министр признал, что военное ведомство нуждается не только в новых вертолетах, но и в качественном ремонте и модернизации находящихся в эксплуатации машин.


Юрий Гаврилов

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