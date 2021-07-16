Войти
Известия.ru

В Совбезе назвали цели учений НАТО у российских границ

614
0
0
Источник изображения: Фото: Global Look Press/Lubos Pavlicek

Военнослужащие НАТО отрабатывали в ходе многонациональных учений Defender Europe-2021 преодоление российских защитных зон в Черноморском и Балтийском регионах. Об этом 14 июля рассказал замсекретаря Совета безопасности России Михаил Попов.

Как он напомнил, учение стало крупнейшим со времен холодной войны, а участие в нем приняли военные из 26 стран.

«В ходе учения отрабатывались масштабные переброски войск США в Европу, вопросы развертывания и применения крупных межвидовых группировок войск», — добавил он в беседе с «Российской газетой».

По его мнению, политика Запада направлена на преднамеренное обострение военной напряженности вблизи границ с Россией.

По словам Попова, военные провокации у границ России будут пресекаться самыми жесткими методами, несмотря на госпринадлежность нарушителя.


23 июня Черноморский флот РФ совместно с пограничной службой ФСБ остановил нарушение российской госграницы со стороны британского эсминца Defender. Корабль пересек государственную границу РФ и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км.

В Минобороны РФ расценили произошедшее как грубое нарушение Конвенции ООН по морскому праву 1982 года и призвали британскую сторону провести тщательное расследование действий экипажа Defender. Официальный представитель МИД России Мария Захарова подчеркнула, что инцидент является классической провокацией.

При этом 1 июля стало известно, что министерство обороны Великобритании намеренно отправило эсминец Defender к берегам Крыма, с целью провокации России. Об этом свидетельствуют секретные документы, которые обнаружили на автобусной остановке в графстве Кент.

7 июля глава МИД Британии Доминик Рааб заявил, что корабли ВМС страны продолжат заходить в «территориальные воды Украины». По его мнению, у страны было полное право «осуществить подобный мирный проход в соответствии с международным правом».

Данное высказывание Рааба вызвало обеспокоенность в Кремле, о чем заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, российские пограничные службы будут выполнять все необходимые действия в случае повторения подобных инцидентов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Россия
США
Украина
Компании
Минoбороны РФ
ООН
Проекты
NATO
Военные учения
ЧФ
Похожие новости
05.07.2021
Wedge (Япония): Китай и Россия одинаково смотрят на морское право. Это опасно для Запада!
28.06.2021
Под флагом "Веселый Роджер". Зачем британский эсминец устроил провокацию у берегов Крыма
25.06.2021
TNI (CША): так прогнала Россия британский эсминец бомбами или нет?
24.06.2021
Все фиолентово: зачем британский эсминец нарушил границу у побережья Крыма
21.08.2017
Военная авиация в Арктике: состояние и перспективы
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.07 13:02
  • 37
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 16.07 12:59
  • 5
«Ростех» показал первое фото перспективного самолета для МАКС-2021
  • 16.07 12:50
  • 46
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 16.07 12:43
  • 874
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 16.07 12:23
  • 12
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 16.07 11:07
  • 33
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 16.07 05:48
  • 46
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна
  • 16.07 04:15
  • 1
Разработка США гиперзвуковой ракеты средней дальности Strategic Fires Missile. Ч.2: Зенитные ракеты, как ракеты поверхность-поверхность
  • 16.07 02:57
  • 13
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 16.07 01:46
  • 1
Шойгу: В Сирии проверено более 320 видов российского оружия
  • 16.07 01:45
  • 1
Шойгу удивило отсутствие сала в солдатской столовой под Ростовом
  • 16.07 01:45
  • 1
Войска ЦВО в июне получили 180 ед. ВиВТ
  • 16.07 01:23
  • 2
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 16.07 01:01
  • 1
Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком
  • 16.07 00:55
  • 3
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит