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«Самолет XXI века» получил крыло из российских композитов

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Постройка опытных образцов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут"
Постройка опытных образцов среднемагистрального пассажирского самолета МС-21-300 в цеху Иркутского авиационного завода - филиала ПАО "Корпорация "Иркут".
Источник изображения: Марина Лысцева / Коммерсантъ

Пассажирский самолет МС-21-300 («Магистральный самолет XXI века 300») получил крыло из российских композиционных материалов, сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК). Соответствующее видео стыковки левой консоли крыла к фюзеляжу самолета опубликовано на YouTube.

Консоли крыла и центроплан самолета изготовлены из российских полимерных композиционных материалов. «Отечественные материалы для производства композитных конструкций разработаны при участии МГУ (Московский государственный университет — прим. «Ленты.ру») и предприятий "Росатома". При изготовлении крыла применяется технология вакуумной инфузии, которая запатентована в России», — говорится в сообщении.

В январе 2019 года гендиректор «АэроКомпозита» Анатолий Гайданский заявил, что меры, введенные Министерством промышленности и торговли США в отношении поставщика компонентов для российского гражданского самолета МС-21, являются не санкциями, а «технологическими ограничениями».

В январе 2018 года заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин отмечал, что «черное крыло» МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.


Иван Потапов

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