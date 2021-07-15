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РИА Новости

Истребитель Су-27 сопроводил американский самолет-разведчик RC-135 над Черным морем

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Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27
Пилот в кабине многоцелевого истребителя Су-27.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

МОСКВА, 14 июл - РИА Новости. Истребитель Су-27 поднимался для сопровождения над Черным морем самолета-разведчика RC-135 ВВС США, нарушения им границы России не допущено, сообщает Национальный центр управления обороной РФ.

Отмечается, что в среду российские средства контроля воздушного пространства обнаружили приближающуюся к границам воздушную цель над Черным морем.

"Для опознавания воздушной цели и недопущения ею нарушения государственной границы РФ в воздух был поднят истребитель Су-27 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил ЮВО. Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - говорится в сообщении.

"Полет российского самолета выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства. Нарушения государственной границы Российской Федерации не допущено", - добавляется в релизе.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
KC-135
Су-27
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