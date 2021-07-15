Войти
ТАСС

Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира

1229
6
-1
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева)
Министр обороны РФ Сергей Шойгу (второй слева).
Источник изображения: © Вадим Савицкий/пресс-служба Минобороны России/ТАСС

Он составляет почти 71%, отметил министр обороны России

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Сегодня все - кто со злостью, кто с одобрением - понимают и констатируют, что российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - сказал Шойгу в среду на встрече с коллективом компании "Роствертол".

"Если говорить о стратегических ядерных силах, - отметил министр, - то уровень современности больше чем 80%. 83% - это стратегические ядерные силы, которые составляют основу системы ядерного сдерживания, нашего ядерного щита".

По словам Шойгу, здесь надо говорить с благодарностью о российских ученых, конструкторах, "которые в безвременье сумели сохранить и научный потенциал, и многое другое для того, чтобы сделать тот рывок, о котором сказал в 2018 году наш президент во время послания к Федеральному Собранию".

Министр отметил, что за последние восемь-девять лет удалось кардинально изменить ситуацию в вооруженных силах, отношение к армии. "Но самое главное - это, конечно, вооружение, оснащение, обучение и становление Вооруженных сил РФ как одной из самых современных армий мира. И в этом сегодня уже ни у кого нет сомнения. Если девять лет назад нам говорили: вот на парад повезли очередные консервные банки, ничего в них нет, и толку никакого от этого не будет, сегодня об этом не говорит никто", - подчеркнул Шойгу.

Число довузовских учебных заведений Минобороны

Количество довузовских учебных заведений в Минобороны РФ с 2012 года выросло в три раза, сообщил Шойгу.

"Для того, чтобы у нас была серьезная база для набора в военно-учебные заведения, мы должны были обратить серьезное внимание на довузовское образование. Поэтому мы за это время увеличили количество довузовских учебных заведений в три раза", - сказал Шойгу. - Мы их строили темпом два в год".

Глава военного ведомства отметил, что с 2012 года было открыто два пансиона воспитанниц Минобороны. "Мы сделали все, чтобы там обучались дочери офицеров из дальних гарнизонов, наших погибших товарищей. Мы очень хотели, чтобы у детей наших офицеров были такие же возможности, как и у всех остальных", - пояснил он. - Дочери наших офицеров получают там одно из лучших образований - у них есть два иностранных языка, четыре вида спорта, обязательное владение музыкальными инструментами".

Шойгу также напомнил, что ведомство построило в Севастополе новое Нахимовское училище на 800 мест.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Компании
Вертолеты России
Минoбороны РФ
Роствертол
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
Военные учения
Ядерный щит
Похожие новости
15.01.2020
Какую технику получит армия России в 2020 году
25.12.2019
"Вооружение — не игра в шахматы". Какую технику армия России получила в 2019 году
13.08.2014
«Летающее крыло» стратегического баланса
16.04.2014
Остров ударных вертолетов
09.08.2012
Правительство не планирует сокращать финансирование ГПВ-2020
6 комментариев
№1
15.07.2021 05:38
Интересная методика подсчета наверное.
0
Сообщить
№2
Удалено / Спам
№3
15.07.2021 09:43
Цитата, q
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 14 июля. /ТАСС/. Российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники среди армий мира - почти 71%, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

0
Сообщить
№4
15.07.2021 10:33
Вопрос, могут ли такие ,,замечательные" образцы модернизации как Т-72Б3 считаться современными? Истребители Су-30СМ современными тоже трудно назвать. Су-35С более-менее современно, но ненадолго.
0
Сообщить
№5
15.07.2021 10:47
Цитата, q
модернизации как Т-72Б3 считаться современными? Истребители Су-30СМ
Про Т-72 конечно вопрос, а вот чем вас СУ-30СМ не устроил?
0
Сообщить
№6
15.07.2021 12:18
Цитата, beka1 сообщ. №4
Вопрос, могут ли такие ,,замечательные" образцы модернизации как Т-72Б3 считаться современными?
Ну Т-72Б3-2016 усреднено можно натянуть на "современный",с точки зрения защиты по крайнее мере.
Цитата, BTR сообщ. №5
а вот чем вас СУ-30СМ не устроил?
С моей точки зрения, нет СОАР,ОЛС старая, нет ПРНК в контейнере, ну и Барс все таки на фоне того же Ирбис или массово идущих в НАТО и Китае АФАР на самолеты все таки не торт.
В общем условно  современный,что то тянет,что то нет.
+1
Сообщить
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 15.07 20:33
  • 21
ТОС-2 «Тосочка» – ад для террористов
  • 15.07 20:23
  • 23
Российские РСЗО получат новый управляемый реактивный снаряд
  • 15.07 20:22
  • 39
В России показали «тяжелый бой» за Крым
  • 15.07 19:45
  • 15
Україна молода (Украина): Таран обещает боевой «москитный флот» уже через год
  • 15.07 18:57
  • 850
Корпорация "Иркут" до конца 2018 года поставит ВКС РФ более 30 истребителей Су-30СМ
  • 15.07 18:27
  • 171
Есть ли будущее у танков?
  • 15.07 17:09
  • 2
Умер главный конструктор МиГ-31 Валерий Васильков
  • 15.07 12:18
  • 6
Шойгу заявил, что ВС РФ имеют самый высокий процент новой военной техники среди армий мира
  • 15.07 09:13
  • 1
Совбез РФ предостерег западные страны от новых провокаций у границ России
  • 15.07 09:11
  • 1
В Совбезе заявили, что Россия ставит задачу сохранить лидерство в разработке нового оружия
  • 15.07 06:38
  • 18
Ядерное сдерживание и ядерное оружие.
  • 15.07 06:15
  • 2
Hürriyet (Турция): учения НАТО завершились сигналом в адрес России: Черное море никому не принадлежит
  • 15.07 03:29
  • 3
Инновационный комплекс мирового уровня появится в Москве уже в ближайшие годы
  • 15.07 02:01
  • 11
The Atlantic Council (США): почему отношения Германии с путинской Россией – проблема для Украины
  • 15.07 01:57
  • 45
УВЗ поставит военным опытную партию "Армат" в установленные госконтрактом сроки - глава концерна