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РИА Новости

Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком

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Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина
Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.
Источник изображения: © РИА Новости / Пресс-служба ГК "Ростех"

МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300, возможно, будут использовать для поиска надводных и подводных объектов, передает РИА Новости.

С этой целью на самолете могут установить комплекс "Касатка-Э".

"Комплекс … может решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", – говорится в распространенном сообщении.

Турбовинтовой Ил-114-300 – отечественный пассажирский самолет, который является модернизированной версией Ил-114, созданного незадолго до распада СССР.

Самолет предназначен для региональных перевозок и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до двух тысяч километров. Начало серийного выпуска новой версии лайнера намечено на 2023 год.

Ранее в эфире радио Sputnik бывший летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов перечислил основные особенности модернизированной версии Ил-114.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Ил-114
Ил-114-300
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