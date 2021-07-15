Новый пассажирский самолет Ил-114-300 может стать морским разведчиком

Производство фюзеляжа нового российского самолета Ил-114-300 в филиале АО "РСК "МиГ" на территории Луховицкого авиационного завода им. П. А. Воронина.

МОСКВА, 14 июля/ Радио Sputnik. Новый российский пассажирский самолет Ил-114-300, возможно, будут использовать для поиска надводных и подводных объектов, передает РИА Новости.

С этой целью на самолете могут установить комплекс "Касатка-Э".

"Комплекс … может решать различные задачи: обнаружение надводных, подводных и воздушных объектов, мониторинг, поисково-спасательные работы, а также обеспечение безопасности морской экономической зоны", – говорится в распространенном сообщении.

Турбовинтовой Ил-114-300 – отечественный пассажирский самолет, который является модернизированной версией Ил-114, созданного незадолго до распада СССР.

Самолет предназначен для региональных перевозок и способен перевозить 68 пассажиров на расстояние до двух тысяч километров. Начало серийного выпуска новой версии лайнера намечено на 2023 год.

Ранее в эфире радио Sputnik бывший летчик, специалист по безопасности полетов Александр Романов перечислил основные особенности модернизированной версии Ил-114.